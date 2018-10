Migráció

Szijjártó a CNN-en: hadd döntsük el mi, hogy milyen társadalom az értékesebb

A CNN egyik legismertebb újságírója, Christiane Amanpour készített interjút Szijjártó Péter magyar külgazdasági- és külügyminiszterrel. A riporter Facebook-oldalán egy négyperces részletet meg is lehet tekinteni a beszélgetésből - írja a 24.hu.



A beszélgetésben Szijjártó többek között arról beszélt, hogy Orbán Viktor részéről őszinte megnyilvánulás volt, amikor arról beszélt, hogy Magyarország meg akarja őrizni keresztény gyökereit. Amanpour erre rákérdezett, hogy most ez azt jelenti-e, hogy Magyarországon a fehér keresztényeken kívül más nem elfogadott.



"Senki nem mondta ezt. Egy keresztény ország vagyunk már egy évezrede, nem értem, hogy miért rossz hír az, hogy nem akarunk ezen változtatni, vagy miért elfogadhatatlan, hogy ragaszkodni akarunk a történelmünkhöz, az örökségünkhöz, a vallásunkról és a kultúránkhoz. Sosem ítéltünk el olyan országokat, melyek máshogy gondolkodnak, vagy akik azt állították, egy multikulturális társadalom az értékesebb. De kérjük, hadd döntsük el, hogy a multikulturális társadalom értékesebb-e egy homogénebb társadalomnál. Hadd legyen ez egy önálló döntése egy országnak" - reagált erre Szijjártó.



A külügyminiszter abban is egyetértett Orbán Viktorral, hogy Magyarországon csak a kormány politikája miatt nincs menekültprobléma.