Egészségügy

Bérnővérek nélkül a kórházak egy része már nem működne

A bérnővérek olyan ápolók, akik általában egy állami kórházban dolgoznak, de emellett egy cégen keresztül más kórházakban is vállalnak pluszmunkát a szabadidejük terhére - írja a Magyar Narancs.A lap szerint a magyar kórházak egy része ma már nem működne nélkülük.



A munkaerőhiány miatt több fővárosi és vidéki kórház már nem tudja teljesíteni a törvényben előírt minimális személyi feltételeket. Ilyenkor cégekkel szerződnek, akik különböző feladatokra közvetítenek ki szakképzett, alkalmi munkaerőt. A bérnővérek a cégtől kapják a fizetésüket, így a kórház számára is kevesebb az adminisztráció.



Régebben csak egy-két osztályon kellett bérnővér, de ma már van olyan kórház, ahol 10-12 osztályon folyamatosan kiközvetített munkaerőre szorulnak.



Aki állami kórházban és bérnővérként is dolgozik, akár több százezer forintot is meg tud keresni. De ennek ára van: az illetőnek három-négy munkahelye van, általában nem tartja be a törvényben előírt pihenőidőt, az egyik 12 órás műszakból szalad a másikba, emiatt egyre nagyobb a tévesztés és a kiégés lehetősége.