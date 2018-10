Kormány

Életük végéig szja-mentességet kaphatnak a háromgyerekes nők

hirdetés

A gyermeket nevelő családok támogatása áll az októberi demográfiai konzultáció középpontjában. A Magyar Idők információi szerint a miniszterelnök már döntött az újabb nemzeti konzultációban szereplő kérdésekről, amelyeket hamarosan nyilvánosságra is hoz a kabinet. Várhatóan újabb jelentős családpolitikai intézkedéseket jelent be a kormány a közeljövőben.



A kabinet álláspontja az, hogy a gyermeket nevelő családokat kell támogatni, a népesedési gondokra nem a bevándorlás jelenti a megfelelő választ. Ahhoz, hogy növekedjen a gyermekvállalási kedv Magyarországon, a jelenleginél több családbarát munkahelyre, a ma még alig létező rugalmas foglalkoztatásra van szükség – ez is iránya lehet a nemzeti konzultáció kérdéseinek.



A lap "kormányzati forrásból úgy tudja", a gyermekvállalás ösztönzését célzó lépések között felvetődött, hogy a háromgyermekes nők életük végéig mentesek legyenek a személyijövedelemadó-fizetés alól.



A férfiak szerepét is vizsgálni fogják, "ugyanis nagy arányban az ő döntésük befolyásolja a családtervezést, a gyermekvállalást."