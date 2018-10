Kormány

Kiderült: ennyi prémiumra számíthatnak idén a nyugdíjasok

Idén magasabb lesz a nyugdíjprémium, mint tavaly, várhatóan 18 ezer forint - mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedd reggel.



A nyugdíjprémium alapelve, hogy a gazdasági növekedésből mindenki részesüljön, az idősek is. Kiszámításának módja, hogy ha az éves gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, akkor a növekménnyel megszorozzák az egyheti nyugdíjat és így megkapják a nyugdíjprémium összegét - magyarázta az államtitkár.



Tartósan jó pályára állt a gazdaság, így tavaly már fizetett nyugdíjprémiumot a kormány, 12 ezer forintot. Idén a 4,4 százalékos gazdasági növekedésnek köszönhetően ez az összeg várhatóan mintegy 18 ezer forint lesz. Még az év vége előtt megkapják az érintettek, hozzávetőleg 2,6 millió, nyugdíjban illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember - ismertette az M1 aktuális csatornán.



Az államtitkár rámutatott: a demográfiai kihívások megoldásában az időseknek is nagy szerepük van, hisz sokat segíthetnek a családalapításban, gyermekvállalásban.



A következő nemzeti konzultáció alapvető kérdése, hogy a migrációval vagy a családok támogatásával kell-e megoldani a demográfiai kihívásokat - fűzte hozzá Novák Katalin.



Az államtitkár elmondta azt is, hogy a következő hónapokban életbe lépő jogszabályváltozásoknak köszönhetően egyre olcsóbb lesz a nyugdíjasok foglalkoztatása, így könnyebb lesz visszatérésük a munkaerőpiacra.