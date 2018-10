Média

Egy időre lekapcsolták az Indexet, támogatói kampányt indítanak

A nem szokványos hibaüzenettel párhuzamosan elérhetővé vált egy oldal, ahol támogatókat toboroznak.



Nem sokkal déli előtt 12 aztán megjelent az Indexen Tóth-Szenesi Attila főszerkesztő írása, amiből kiderül, mi is ez az akció. Azt írja, hétfő délelőtt olyat tettek, mint amit még soha: lekapcsoltuk az Indexet egy időre, hogy akinek fontos, átérezhesse, milyen lenne, ha nem lennénk.



Pénzt kérnek a “kivéreztetett Indexre, hogy minél kevésbé függjünk a ki tudja, milyen pénzből megvásárolt CEMP-től.” A támogatás kérését azzal indokolja, hogy az egyetlen, amire nincs hatásuk, az a reklámbevétel. „És azért kérjük, hogy támogassanak minket, hogy ez a függőség is a lehető leggyengébb legyen. ”



A főszerkesztő ígérete szerint folyamatosan beszámolnak arról, mennyi pénzt kaptak, és hogy mire költötték. A támogatásból befolyó pénz nem az alapítványhoz, hanem közvetlenül az Index.hu Zrt-hez kerül. A támogatók nevét pedig bizalmasan kezelik.



Azt írja, nem mernek hosszú távra tervezni. Abban azonban bíznak, hogy ha elég támogatás gyűlik össze, az elkövetkező hónapokban az Index képes lesz továbbra is független, szakmai munkát végezni.