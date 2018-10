Gyülekezési törvény

Tüntettek még egy utolsót Orbán házánál - videó

Mint arról a ma.hu is beszámolt, október elsejétől változik a gyülekezési törvény. Már az is gyűlésnek számít, ha két ember közügyekről nyilvános összejövetelt szervez. Az ilyeneket legalább 3 hónappal az esemény előtt be kell jelenteni. A rendőrség az eddigi gyakorlat mellett akkor is megtilthatja az ilyen rendezvényeket, ha az alkalmas mások magán- és családi életének megzavarására. A jogszabály bírálói szerint ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítik, hogy a politikusok háza előtt tüntessenek.



A törvény szigorítása előtti éjszaka a miniszterelnök házánál akciózott a Momentum Mozgalom. Eltemették a régi gyülekezési törvényt, erről videót is készítettek.



"Ez a szabályozás újabb példája annak, hogy a törvényalkotók nem azon dolgoznak, hogy milyen törvénnyel tudnák jobbá tenni az emberek életét, hanem azon, hogy milyen törvényekkel tudják kényelmesebbé tenni a sajátjukat!" - hangsúlyozták.