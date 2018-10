Média

Vaszily Miklós az Echo TV új vezetője

Vaszily Miklós az Echo TV vezérigazgatója október 1-jétől - közölte a televízió hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) eddigi vezérigazgatója 17 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a magyar és közép-európai regionális média, internetes kereskedelem és szolgáltatások területén.



Vaszily Miklós folytatja az Echo TV professzionális átalakulásával tavaly megkezdett szakmai munkát annak érdekében, hogy tulajdonosok, illetve a televízió menedzsmentje által közösen meghatározott célkitűzésnek megfelelően az Echo TV továbbra is élen járjon a polgári értékrend képviselete mellett a magyar kultúra és a magyar hagyományok megőrzésében - írták.



Hozzátették: az Echo TV korábbi vezérigazgatója, Farkas Boglárka a Mészáros-cégcsoport kommunikációs vezetőjeként folytatja munkáját. Felidézték: Farkas Boglárka 1992 óta vesz részt a hazai televíziózásban, pályafutása során a Duna Televíziónál és a Hír Televíziónál is dolgozott és közel három évvel ezelőtt vállalta az arculatában és technikai hátterében is megújuló Echo TV hírigazgatói, majd vezérigazgatói posztját. Irányítása alatt bővült nézettség, továbbá a hír-és háttér-televíziózás egyik vezető csatornájává vált az Echo TV - jegyezték meg.