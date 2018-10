Magyarország

Fontos változások októbertől, ezekre figyeljen

Fontos változások lépnek életbe októbertől:



- Nagyjából 18 százalékkal drágul a 10 napos autópálya-matrica. Az eddigi 2975 forint helyett mától 3500 forintot kell majd fizetni a matricáért.



- Szigorodnak a hitelfelvétel szabályai. Az új előírások értelmében a rövidebb futamidejű hiteleknél a törlesztőrészlet nem haladhatja meg a nettó fizetés 25 százalékát, magasabb jövedelem esetén a 30 százalékot.



- Változik a gyülekezési törvény. Már az is gyűlésnek számít, ha két ember közügyekről nyilvános összejövetelt szervez. Az ilyeneket legalább 3 hónappal az esemény előtt be kell jelenteni. A rendőrség az eddigi gyakorlat mellett akkor is megtilthatja az ilyen rendezvényeket, ha az alkalmas mások magán- és családi életének megzavarására. A jogszabály bírálói szerint ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítik, hogy a politikusok háza előtt tüntessenek.