Ellenállást hirdetett kongresszusán a Jobbik

Az eseményt követő sajtótájékoztatón Sneider Tamás pártelnök elmondta: "változás nem történt a Jobbik gondolkodásában", csupán az aktuális helyzethez szabott, a következő évek feladatait, céljait és identitását összegző dokumentum született.



A politikus azt emelte ki: legnagyobb taglétszámú és legtöbb szervezettel rendelkező ellenzéki pártként nagy a felelősségük abban, mit képviselnek a kétharmados kormánytöbbséggel szemben egy olyan rendszerben, "amely egyre inkább diktatórikus, egyre inkább lenézi a magyar embereket, egyre inkább korrupt".



Lassan attól kell félnünk, hogy a magyar nevet szinonim fogalommá fogják tenni a lopással és a tolvajlással az egész világban, és ilyen szégyenben kell élnie a magyarságnak - fogalmazott, hozzátéve, mindent meg kell tenni, hogy ez ne történhessen meg.

MTI Fotó: Bruzák Noémi

Mint mondta, elsősorban nem a súlytalanná tett parlament falai között kívánják megvalósítani az ellenállást.



A fontos teendők között említette a demográfiai trendek megfordítását, a szerintük a Gyurcsány-kormány időszakánál is sebezhetőbb gazdaság megmentését, a szolgalelkűség uralta ország morális helyzetének javítását.



Egy büszke, öntudatos magyar nemzetet szeretnénk látni - jelentette ki a Jobbik elnöke, ezt nevezve kiáltványuk talán legfontosabb részének.



Sneider Tamás jelezte: a Jobbik - múltjából fakadóan - keresztény nemzeti pártként határozza meg önmagát a most elfogadott kiáltványban.



A párt parlamenti képviselőcsoportját vezető Gyöngyösi Márton arról beszélt, a kongresszus megmutatta, hogy a Jobbik egységes, stabil és növekedő párt, amely "tudja, hogy honnan jött, tudja, hogy hová tart és céljai vannak".



Közölte, hogy a delegált küldöttek 85 százaléka vett részt a tanácskozáson.



Mint mondta, a kongresszus egyhangú szavazással fogadta el A nemzeti ellenállás kiáltványa című dokumentumot, ezzel is mutatva, hogy a párt teljes egységben sorakozik fel komoly céljai megvalósítására.



Mint mondta, a Jobbik a nemzeti együttműködés rendszerével szemben határozza meg magát, "mindenkinek, aki kormányváltást, rendszerváltást szeretne ma elérni Magyarországon, annak legyen hiteles alternatívája".



Az ellenzéki politikus jelezte: a Jobbik hamarosan bemutatandó európai parlamenti választási programjának három központi üzenete lesz.



Ezek egyikeként a külső veszéllyel, vagyis a migrációval szembeni küzdelmet nevezte, másodikként az olyan szociális problémákat, mint például az elszegényedés vagy az elvándorlás, a harmadikként pedig az az autonómiát említette, amely a határon túli magyarság szülőföldön megmaradásának garanciája lehet.



Jakab Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője egy kérdésre - pontosabb adatokat később ígérve - azt közölte, taglétszámuk "érdemben nem változott" az elmúlt egy év során, arról nem tudott pontos adatokkal szolgálni, hogy a tanácskozás ötszáz résztvevője közül hányan voltak küldöttek, hányan vendégek.



A szövetségi politikájukkal kapcsolatos kérdésre válaszolva azt közölte, ez a kérdés most nincsen napirenden, de "olyan pártokkal nagyon nehéz bármilyen szinten együttműködni, amelyek az elmúlt évtizedekben részt vettek Magyarország kifosztásában", egyaránt ebbe a politikusi körbe sorolva Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort.



Közlése szerint az LMP-vel való kapcsolat a kongresszuson nem került szóba és tudomása szerint arról a prátelnökség sem döntött.