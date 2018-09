Megrázó

A soroksári futónő férje sírva fakadt, mikor meglátta felesége gyilkosát

A gyilkosság 2013. szeptember 25-én történt. Az áldozat a 36 éves Kardosné Gyurik Krisztina volt, akit kocogás közben támadtak meg. Holttestére másnap hajnalban a szokásos futóútvonalához közeli bozótosban találtak rá. Támadója lemeztelenítette, speciális matrózcsomókat használva megkötözte, brutálisan megverte, megbecstelenítette, majd megfojtotta.



Az áldozat özvegyét, Kardos Lajost – főképp a nyomozás kezdeti szakaszában – jó néhányszor kihallgatták, eleinte a férfinak olyan érzése volt, mintha a vizsgálat elsődlegesen az ő szerepét igyekezne boncolgatni. Igazi tortúra volt ez az időszak számára. Bár ezek az idők már elmúltak, Kardosnak így sem volt könnyű dolga.



A gyanúsított elfogása után abban bízhatott, talán soha többé nem kell a rendőrségen megjelennie. Csütörtökön azonban ismét be kellett mennie.



"Tulajdonképpen egyetlen kérdést jártunk körül, a nyomozók arról érdeklődtek, hogy ismertem-e a gyilkossággal gyanúsított R. Szilvesztert, vagy a feleségem ismerhette-e ezt a férfit. Akárcsak korábban Krisztina szülei, én is mindkét kérdésre nemleges választ tudtam adni. A sajtóból én is értesültem róla, hogy az elmúlt éveket börtönben töltő férfi letétjében megtalálhatták Krisztina telefonját, és hogy R. Szilveszter állítólag egy cetlire felírta a feleségem nevét és meggyilkolásának dátumát. Erről azonban semmit sem árultak el nekem a nyomozók" - mondta el a Borsnak a férfi.



"Arról kérdeztek, hogy ő vagy Krisztina ismerhette-e korábbról a gyanúsítottat. Mutattak képeket is R. Szilveszterről, ami borzasztóan felzaklatta ügyfelemet, rettenetesen kikészült, el is sírta magát, nagyon megható és emberi reakció ez. Összesen négy fotót mutattak a gyanúsítottról. Az első egy fiatalkori fekete-fehér kép, amely 1995 decemberében készült. Aztán egy 2012-est. Ezen még nem volt szakálla. Utána két 2018-as képet. A frissebbeken sem és a régieken sem ismerte fel semmilyen módon. Arról is kérdezték, hogy milyen barátai voltak Krisztinának. Nekik beszélhetett-e az elkövetőről, vagy a támadást megelőző napokról" - mondta el a lapnak kardos jogi képviselője, dr. Parti Ágnes.