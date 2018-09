Kell az újrakezdés

Menekülnek a fájdalmas emlékek elől: nehéz döntést hozott VV Fanni családja

Eladják martonvásári családi házukat a tavaly novemberben eltűnt Novozánszki Fanni szülei. Azt az ingatlant, ahol az egykori valóságshow-szereplőt még mindig egy berendezett szoba várja. 2018.09.28 08:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Novozánszki Fanni tavaly novemberben tűnt el, holtteste azóta sem került elő. Megölésével egy dunaújvárosi férfit gyanúsítanak, aki nem tett beismerő vallomást.



A lány családja közben nehéz döntést hozott: közel egy hónapja árulják a martonvásári családi házat, ahol a mai napig berendezett szoba várja az egykori valóságshow-hőst.



"Még mindig érintetlenül áll Fanni szobájában minden. Itthon várják a holmijai is, holott már tudom, hogy nem jön haza. Sok ruháját, személyes tárgyát elhoztuk a budapesti bérelt lakásából" – mondta elcsukló hangon a Blikknek Fanni édesanyja.



"Még mindig szinte mindennap bemegyek a pici szobába, leülök az ágya szélére, és csak nézek magam elé. Megnézem a ruháit, megszagolom a kedvenc parfümjét, még a kontaktlencsetartója is a polcon van, nem tudtam eddig kidobni, mert mindig arra gondolok, még szüksége lehet rá. Persze, tudom, hogy ez butaság, de az anyai szív már csak ilyen. A két kicsi kutyája, Kevin és Minnie is nálunk van, nagyon szeretjük őket, de mindig az jut eszembe, Fanni mennyire imádta őket, sehová nem ment nélkülük. Amikor ezekre gondolok, annyi kérdés és érzés önt el hirtelen" - sírta el magát Katalin.



Az asszony hozzátette, hogy kell az új otthon, az újrakezdés, ahol nem folyton a lányát látja maga előtt.