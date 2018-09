Egészségügy

Sürgősen tenni kell valamit a Honvédkórházban - nyílt levelet írtak az orvosok

A jelenlegi megoldások sem a személyi, sem a tárgyi feltételeket nem biztosítják ahhoz, hogy az orvosok szakképesítésüknek megfelelő munkakörben, megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett végezzék felelősségteljes munkájukat. 2018.09.28

Nyílt levelet írt a honvédelmi miniszternek, az egészségügyért felelős miniszternek, illetve a főpolgármesternek a Honvédkórház sürgősségi osztályán uralkodó állapotok miatt a Budapesti Orvosi Kamara.



A szervezet felhívta a felelősöket, hogy nagyon sürgősen tegyék biztonságossá az egészségügyi szolgáltató működését.



Mint írják, a jelenlegi megoldások sem a személyi, sem a tárgyi feltételeket nem biztosítják ahhoz, hogy az orvosok szakképesítésüknek megfelelő munkakörben, megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett végezzék felelősségteljes munkájukat. Ez a betegek ellátását is veszélyezteti.



A szervezet szerint nem lehet az egészségügyi ellátó és az ott dolgozó orvosoké a felelősség.



Az nem megoldás, hogy szükséges szakképzettséggel, tapasztalattal nem rendelkező orvosokat – más osztályok működésének rovására – átirányítsanak a sürgősségire.



Az ellátást zavaró körülmények megszüntetése mielőbbi, az egészségügy felső vezetőinek intézkedését igényli, különösen az alábbi kérdésekben: a betegút szervezetlenségének megszüntetése, ami miatt sürgősségi ellátásra jelentkeznek olyan betegek, akiknek ellátása más betegutat igényel, az aggódó hozzátartozók tájékoztatásának megszervezése, az egészségügyi dokumentáció vezetésének megszervezése, korszerű adatrögzítési feltételek biztosításával, megfelelő számú szakdolgozó és más kisegítő személyzet biztosítása, az ellátandó betegszám meghatározása a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekhez igazítottan.



A kamara emlékeztet rá, hogy gyors intézkedések nélkül a beteggel közvetlenül találkozó orvosnak kell viselnie az etikai és büntető felelősséget az ellátás biztonságáért, megfelelőségéért. Ő van kitéve a nyilvános megaláztatásoknak (Facebook) is.



Kérik, ne felejtsék el, az orvos is ember, hivatástudata magasabb szintű az átlagnál, de mivel emberi életekről kell döntenie, megérdemli a megfelelő védelmet.