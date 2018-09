Programajánló

A magyar erdők világa mutatkozik be a Szabadság téren

A magyar erdők világát, értékeit és az erdészek természetmegőrző munkáját mutatják be az állami erdőgazdaságok az Erdővarázs Családi Napon a Szabadság téren vasárnapig. 2018.09.21 20:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A harmadik alkalommal megszervezett, háromnapos családi fesztivál célja az erdők népszerűsítésén túl a szemléletformálás és a tájékoztatás minden korosztály számára - emelte ki Nagy István agrárminiszter a rendezvény pénteki megnyitóján.



Hozzátette: a program során megelevenedik az erdei növény- és állatvilág, a természetvédelem, az ökoturizmus és az erdészek különleges munkája, de az erdei vasutak és az erdészeti iskolák is bemutatkoznak.



Mint mondta, a magyarországi erdők felbecsülhetetlen, szerteágazó értékekkel rendelkeznek és ideális helyszínt nyújtanak sportoláshoz, pihenéshez egyaránt.



Emlékeztetett rá, hogy az ország területének 21 százaléka erdővel borított, így az erdőterület meghaladja a kétmillió hektárt, amelynek mintegy 56 százaléka állami tulajdonban van.



Fontos célja a rendezvénynek az is, hogy megszerettesse és megismertesse a gyerekekkel a hazai erdőket. Ezt a folyamatot segíti az állami erdőgazdaságok munkája, amelyek jelentős társadalmi szerepvállalás mellett közérdekű feladatokat, valamint közjóléti szolgáltatásokat is ellátnak - hangsúlyozta a miniszter.



Felidézte, hogy az állami erdészeti társaságok kezelésében összesen 81 kilátó, 159 szálláshely, 36 erdei iskola és 25 látogatóközpont van, amelyek egész évben várják az érdeklődőket.

Az Erdővarázs Családi Nap keretében a szervezők mintegy 600 iskolást is vendégül látnak, akik a többi látogatóval együtt az erdészeti erdei iskolák programjaira alapozva ismerkedhetnek meg az erdei természetvédelem, a faanyag-hasznosítás, az erdei turizmus vagy éppen a vadvilág kezelésének mindennapjaival. Erdei termékeket, mézet és lekvárokat kóstolhatnak, mikroszkóppal vizsgálhatják a legapróbb élőlényeket, és kézműves alkotásokat készíthetnek az erdei termésekből.



Az ismeretterjesztő programok mellett a színpadon fellép Szalóki Ági, a Rutkai Bori Banda, a Csörömpölők Együttes, a Kifli Zenekar és a Kaposvári Roxínház társulata is. A mesékről Csernik Szende lábbábos és a Bab Társulat óriásbábjai gondoskodnak, a Budakeszi Vadaspark Állatijó bemutató című előadása során az érdeklődők megismerkedhetnek a városi környezetben is sikeres állatfajokkal.



A rendezvény egyben beharangozó eseménye a XXII. Erdők Hetének is, amelynek keretében október 1. és 7. között országszerte erdőismereti programokkal várják az erdészetek az érdeklődőket. Az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált programsorozat idei témája az elmúlt évszázad erdőtelepítési eredményeinek bemutatása, amit az Agrárminisztérium támogatásával egy ismeretterjesztő filmben is feldolgoznak.