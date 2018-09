Atombiztonság

Időszakosan leállítanak két belga atomerőművet

Leállítja két belgiumi atomerőművét az ősszel a francia Engie cég a reaktorok kiszolgáló épületeinek betonfalán észlelt repedések miatt, a létesítményeket várhatóan jövő tavaszig nem indítják újra.



A La Libre Belgique nevű belga napilap információi szerint a keleti-belgiumi Tihange mellett található atomerőművek 2-es blokkját október végén állítják le, a reaktor június elsején indulhat újra leghamarabb. A 3-as blokkot március végén állították le, és szeptember végén kellett volna újraindítani, de az észlelt hibák miatt erre jövő év május elseje előtt nem kerül sor.



Mint írták, a falakon észlelt hibák nem a reaktorok betonköpenyén, nukleáris területen keletkeztek, hanem azok irányításáért és biztonsági felügyeletét biztosító berendezéseknek helyet adó épületeken.



A napilap arról számolt be, hogy az észak-belgiumi Doel mellet található, belga és francia tulajdonú Doel 4 nevű atomreaktor épületeinél is állapotromlást észleltek. A Doel 1-es és 2-es blokkjainak állapotvizsgálata folyamatban van.



Jelenleg Belgiumban csak a Doel 3 és a Tihange 1 nevű blokkok üzemelnek - tették hozzá.



Mivel az északi és keleti határokhoz közeli doeli és tihange-i reaktorokat gyakran le kell állítani biztonsági problémák miatt, civilek, valamint Hollandia, Németország és Luxemburg is a belga erőművek lekapcsolását kéri.



A Tihange 2-t 2023-ban tervezi végleg leállítani Belgium. A Doel 3-at 2022-ben, a többi öt reaktort pedig 2025-ben kapcsolnák le. Egy 2009-ben hozott kormánydöntés értelmében 2025-ig bezárják az összes nukleáris reaktort az országban. A jogszabály szerint 40 évi használat után minden reaktort végleg le kell állítani, újakat pedig tilos építeni.



Az Engie részvényei a pénteki bejelentésre csökkenéssel reagáltak a párizsi tőzsdén.