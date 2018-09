Főorvos

Öt kamera működik a Babales programban a Szent János Kórházban

Öt kamera segítségével az interneten keresztül is láthatják inkubátorban fekvő koraszülött gyermeküket a szülők előre egyeztetett időpontban a Szent János Kórházban elindult Babales program keretében - közölte az intézmény koraszülöttrészlegének vezető főorvosa az M1 aktuális csatorna műsorában csütörtökön.



Tory Vera azt mondta, minden tízedik újszülött koraszülöttként jön a világra, sokszor csak 400-500 grammal születnek, és hónapokat töltenek inkubátorban.



A program segítségével ebben az időszakban a családtagok az inkubátor tetejére szerelt sterilizálható kamera segítségével is figyelhetik gyermeküket - tette hozzá.



Jelenleg öt kamera van, de ezekkel - elmondása szerint - ki tudják elégíteni az igényeket, mert áttehetők az egyik helyről a másikra.



A tesztidőszak alatt 51 családnak ajánlották fel ezt a lehetőséget, és a legtöbben "távoli ölelésként" élték meg a Babalest - fogalmazott a főorvos.



Kitért arra is, anonim babamentő inkubátort is kihelyeztek, amelyre szintén kamerát szereltek fel, hogy azonnali ellátást tudjanak nyújtani az otthagyott gyermekeknek.