Egészségügy

Kirúgták az ország egyik legjobb szívsebészét

hirdetés

Kirúgták a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről Dr. Székely Lászlót - tudta meg a 24.hu. Bár az ország egyik legnagyobb szaktekintélyű orvosát nem tudta elérni a lap, más források megerősítették az információt, és elmondták távozásának körülményeit is.



Mint kiderült, a szívsebészt, akinek nevéhez több különleges, újító operáció is fűződik, egy műtét miatt bocsátották el. Egy olyan fiatal nőt operált, akinek egy hibás, már cserére szoruló implantátum volt a mellében. Székely László és orvosi csapata szívbillentyűműtétet hajtott végre a páciensen, akinek sérült implantátumát az operáció közben el kellett távolítani. Az orvos úgy döntött – hogy a betegnek ne kelljen hónapokig aszimmetrikus mellkassal, egyoldali protézissel élnie, kiheverni a műtétet, elkerülve egy újabb, későbbi operációt – plasztikai sebész segítségét kéri, aki meg is érkezett az operáció közben, és beültetett egy új mellimplantátumot - mesélte a 24.hu informátora.



Székely Lászlóval reggel közölték, hogy mivel külső, megbízási szerződéssel nem rendelkező intézményből hívott orvost, távoznia kell a kardiológiai intézetből.



Távozásával az intézményben megszűnik a minimálinvazív, kis metszésből végzett billentyűműtétek lehetősége. Óriási a felháborodás nemcsak a Kardiológiai Intézetben, hanem az ügyről értesülő orvosok között is.



A lap úgy tudja, Székely László távozásával egy másik orvos is beadta a felmondását.



A Haszon Magazin 2016-ban összeállította a 100 legjobb magyar orvos listáját, melyen Dr. Székely László is igen előkelő helyen szerepelt.