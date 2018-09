Bűnügy

Tizenkét évet kapott az ékszerbolti késes rabló

Az eladóval félretetetett egy arany ékszert azzal, hogy majd visszajön és kifizeti. Azonban mikor visszatért, kést vett elő és az ékszerek átadását követelte. 2018.09.19 12:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizenkét év fegyházra ítélte szerdán kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) azt a férfit, aki a tényállás szerint néhány hónapja két ékszerboltban is rablást kísérelt meg - közölte a Fővárosi Főügyészség.



A vádirat szerint a 37 éves férfi április 24-én bement egy IX. kerületi ékszerüzletbe, ahol vásárlást színlelt. Az eladóval félretetetett egy arany ékszert azzal, hogy majd visszajön és kifizeti. Azonban mikor visszatért, kést vett elő és az ékszerek átadását követelte.



A sértett nem engedelmeskedett, ezért a vádlott azzal fenyegette, hogy leszúrja, majd a késsel a sértett felé lépett, az eladó határozott fellépése miatt azonban a vádlott végül meghátrált és zsákmány nélkül elmenekült.



A vádlott május 4-én egy XIII. kerületi üzletben arany ékszereket markolt fel, és amikor az eladó megpróbálta visszakérni azokat, a támadó a késsel fenyegetőzve követelte az elektromos zárral működő ajtó kinyitását, majd az eltulajdonított értékekkel elmenekült.



A Készenléti Rendőrség munkatársai a férfit a Nyugati téri aluljáróban még aznap elfogták.



Augusztusban a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség az erőszakos többszörös visszaesőnek minősülő férfival szemben két felfegyverkezve elkövetett rablás miatt nyújtott be vádiratot. Az ügyben a büntetési tétel felső határa a halmazati szabályokra is figyelemmel meghaladhatta a húsz évet.



Szerdán a Pesti Központi Kerületi Bíróság a tárgyalás előkészítése érdekében nyilvános ülést tartott, melyen elsőfokú ítélet született.



Az ügyészség az előkészítő ülés elején arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét, 16 év fegyház kiszabását indítványozta. (Ennek az új eljárási törvény szerint az a jelentősége, hogy az előkészítő ülésen beismerő vallomást tevő vádlott ennél súlyosabb büntetést nem kaphat, ugyanakkor a bíróság ennél enyhébb büntetés kiszabásáról is rendelkezhet.)



A 37 éves férfi a vádirati tényállást beismerte, jogi minősítését elfogadta, a tárgyalás jogáról lemondott, és ezt a bíróság elfogadta.



Az elsőfokú bíróság a vád és védelem felszólalásai után ítéletet hozott, mely szerint két rendbeli, egy esetben kísérleti szakban maradt felfegyverkezve elkövetett rablás miatt mondta ki bűnösnek az erőszakos többszörös visszaeső vádlottat és 12 év szabadságvesztésre, valamint 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.



Miután a bíróság az ügyészi indítványhoz képest enyhébb büntetést szabott ki, az ügyész súlyosításért fellebbezett, míg a vádlott és védője enyhítésért, így az elsőfokú ítélet nem jogerős. A bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta.

Az ügyészség közleménye rámutatott: a nyáron életbe lépett új büntetőeljárási törvény alapvető célja az eljárások gyorsítása. Ez jelen ügyben úgy valósult meg, hogy az elsőfokú bíróságnak a nyomozás során lefolytatott bizonyítást - így többek között a tanúk kihallgatását, kamerafelvételek tárgyaláson történő megtekintését, iratok ismertetését - nem kellett részletesen megismételnie, és ennek is köszönhető, hogy az idén tavasszal elkövetett cselekmények ügyében 4 hónap múlva elsőfokú ítélet születhetett.