Teréz körúti robbantás

Váratlan fordulat jöhet a körúti robbantó ügyében?

hirdetés

Fia nem fogadta jól az ítéletet, de nem tört össze, bízik benne, hogy a másodfokon eljáró bírói tanács ártatlannak találja majd - mondta el a Blikknek a Teréz körúti robbantás miatt életfogytiglanra ítélt P. László apja.



"Pontosan tudta, hogy ez a mostani tárgyalássorozat egy színjáték, ezért nem is vett régóta benne részt, elnémult. Nem véletlen, hogy a tárgyalásokra sem jött el."



Most gőzerővel koncentrálnak a másodfokra, mindketten hisznek benne, hogy ott majd kiderül az igazság.



Az apa szerint olyan aduk vannak a kezükben, melyeken a bíróságnak is el kell gondolkoznia, mielőtt végleges döntést hoz.



"Ezekről többet azonban jelenleg nem szeretnék elárulni. Legyen meglepetés mindenkinek" - fogalmazott a férfi.