Erőszak

Személyiségi jogi pert indítanak az erőszakkal vádolt vízilabdázók

Személyiségi jogi pert indít a 11 éves kislány megerőszakolásával megvádolt két korábbi vízilabdázó, amiért nyilvánosságra került a nevük árulta el a korábbi sportolók ügyvédje, Gatter László és Hegedűs László az ATV Egyenes beszéd című műsorában.



A jogi képviselők szerint csak ártott az ügynek, hogy a vádló és a vádlottak azonosítására is alkalmas információk kerültek nyilvánosságra, de a közvélemény dolgát sem segítették a helyes következtetés levonásában, ezért személyiségi jogi pert indítanak majd az ellen, aki úgy tálalta az ügyet, hogy az alapján védenceik beazonosíthatóvá váltak.



Az ügyvédek megerősítették, hogy védenceik ártatlanok, elmondták, hogy erre bizonyítékaik is vannak, ahogy azt is sejtik, kinek állt érdekében gyanúba keverni a két korábbi sportolót.



(A sportolók neveit adatvédelmi okokból nem közöltük.)