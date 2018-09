Nagy volt a csalódottság

Nem engedték be a fogyatékkal élőket az állatkertbe, mert 'csak' hatósági igazolványuk volt

Hiába utaztak egy zalai kisvárosból a fogyatékkal élők Veszprémig, hogy bemehessenek az állatkertbe, csúnyán csalódniuk kellett. Nem kaptak kedvezményes jegyet, mert "csak" hatósági igazolványuk volt. A teljes árú jegyet viszont nem tudták megfizetni, így mehettek haza - írja a Hvg.hu.



"Az nem volt elég, hogy voltak járókerettel, kerekesszékkel közlekedők, hiába volt mindenkinek fogyatékosságot igazoló hatósági igazolványa, nem engedték megvenni az olcsóbb jegyet. A kapunál szembesültünk azzal, hogy a kedvezményes belépőt csak akkor vásárolhattuk volna meg, ha valamely fogyatékkal élőket képviselő szervezetben tagsággal rendelkeznek az ellátottjaink” – mondta Kaizerné Köllis Mónika, a zalaszentgróti Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének vezetője.



Az értelmileg, és néhányan közülük mozgásukban is korlátozott fiatalok egynapos kirándulásra indultak, amelyet hetekig szerveztek. Mivel már évekkel korábban is jártak a Veszprémi Állatkertben, amikor is semmi akadály nem merült fel, így most sem számítottak arra, hogy fennakadások lesznek már a belépésnél.



"A hatósági igazolványokat a nyugdíjfolyósító, illetve az Államkincstár állítja ki fogyatékkal élők számára, amellyel a különböző ellátásra, támogatásra való jogosultságot tudják igazolni az érintettek. Fel sem tudjuk fogni, hogy ennél miért erősebb az, ha valamely érdekvédelmi szervezetnél tagsággal rendelkeznek. Ezt diszkriminatívnak gondoljuk a hatósági igazolvánnyal rendelkezők szempontjából” – értetlenkedett Kaizerné.



Az állatkertben dolgozók arra hivatkoztak, hogy alaposabban el kellett volna olvasniuk a honlapon, hogy kik részesülhetnek kedvezményben, akkor pedig azt is megtudhatták volna, hogy nem elég a hatósági igazolvány a kedvezményes belépőhöz.

A zalaszentgróti Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének vezetője azt nem érti, hogy miért nem lehetett méltányosságot gyakorolni legalább, amikor ott volt nála az intézményi pecsét, a vezetői igazolványa, a csoportból többen járókerettel vagy tolókocsival közlekedtek, mindenkinek ott volt a hatósági igazolványa.



"A születésüktől fogva fogyatékkal élők havi jövedelme éppen eléri a 36 ezer forintot. Miből fizettük volna ki a teljes árú jegyekre a pluszpénzt, ami összesen hatvanezer forint lett volna?" – tette hozzá.