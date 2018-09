Pártok

Tüntetéssorozatot indít a DK

A Demokratikus Koalíció (DK) kormányellenes tüntetéssorozatot indít - közölte a DK ügyvezető alelnöke hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.



Molnár Csaba azt mondta, keddtől kezdve minden nap öt órától demonstrációra várják a budapesti Kossuth térre mindazokat, akiknek fontos a haza, és akik az orbáni rendszer végét akarják.



Hozzátette, a Sargentini-jelentést megszavazó európai parlamenti képviselőként feljelentést tesz hazaárulás miatt önmaga ellen Polt Péter legfőbb ügyésznél, és így tesz Niedermüller Péter, a DK másik EP-képviselője is.



A jelentéssel összefüggésben benyújtandó fideszes határozati javaslatról azt mondta, a "lúzer kormány menekül a valóság elől", az európai magyaroknak pedig az a dolguk, hogy szembesítsék a kormányt azzal, mit tettek Magyarországgal az elmúlt nyolc évben.



Viszont szembe kell nézniük azzal, hogy pusztán sajtótájékoztatókkal és parlamenti eszközökkel nem hozható közelebb az orbáni rendszer vége. Vagyis eljött az ellenállás ideje - jelentette ki Molnár Csaba.



Jelezte, más városokban is tiltakozásokat kívánnak szervezni, és arra kérnek más pártokat és civil szervezeteket, hogy segítsenek ebben.



Kérdésre sem kívánta elárulni, hogy meddig folytatják a tüntetéssorozatot.



Ugyancsak kérdésre válaszolva Adolf Hitlerhez hasonlította Orbán Viktort. "Utoljára Adolf Hitlerre emlékszem, aki saját magát a saját népével azonosította volna. Úgy néz ki, Orbán Viktornak ezt a mélységet is sikerült elérnie" - fogalmazott Molnár Csaba.