Termálvizet találtak a Vadász utcai sportközpont építése során

Budapest

Termálvizet találtak az V. kerületben a Vadász utcai sportközpont építése során, a több hónapon keresztül tartó fúrási munkálatok sikerrel jártak és a fellelt, 800 méter mélyről származó termálvíz nemcsak fürdőzési, hanem fűtési, vízmelegítési célra is alkalmas.



Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) polgármester hétfőn budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy termálvizet találtak, amely közepes-magas oldott ásványianyag-tartalmú, hidrogén-karbonátos víz. Becsült vízhozama 400-500 liter percenként. A szakemberek szerint nagyon jó minőségű.



A kitermelhető víz 57-58 Celsius-fokos és valószínűsíthető, hogy a gyógyvízzé minősítéshez szükséges eljárás is lefolytatható lesz - mondta a polgármester.



Szentgyörgyvölgyi Péter emlékeztetett arra, alig egy éve jelentették be, hogy a belvárosi önkormányzat a Vadász utca 30. szám alatt egy multifunkcionális sportközpontot kíván létrehozni.



A polgármester közölte, a sportközpontban - amelynek építési munkálatai javában zajlanak - lesz úszómedence, tanmedence, wellness központ szaunákkal, termálvizes medence, tornaterem, fitneszközpont, valamint egy "óriási" mászófal.



Szentgyörgyvölgyi Péter kitért arra is, az épület tervezésénél törekedtek arra, hogy egy "zöld házat" hozzanak létre, a termálvíz még inkább hozzájárul az energiatakarékossághoz.



A közreadott sajtóanyag szerint a létesítmény az elkészülte után a szabadidősportot és nem a versenysportot szolgálja majd, a célközönségbe minden sportolni vágyó beletartozik, az óvodástól a nyugdíjas korú látogatóig.