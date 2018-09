Felsőoktatás

Átadták a pécsi egyetem felújított Damjanich Kollégiumát

Átadták hétfőn a Pécsi Tudományegyetem (PTE) felújított Damjanich Kollégiumát: a beruházást Modern városok program (MVP) 450 millió forintos forrásából valósították meg. 2018.09.17 12:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bódis József oktatásért felelős államtitkár, a PTE korábbi rektora az eseményen felidézte: az egyetem nemzetközi jellegének erősítését célzó program egyik eleme, hogy a hallgatói lakáskörülményeket vonzóvá, a 21. század feltételeinek megfelelővé tegyék.



"Az épület egy komoly leromlott állapotból kifejezetten luxusirányú minőségjavuláson esett át" - méltatta a 100 férőhelyes létesítményben megvalósult beruházásokat az államtitkár, aki utalt arra is, hogy a kollégiumot elsősorban külföldi diákok vehetik birtokba.



Miseta Attila rektor köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a Damjanich Kollégium az első nagyobb, már megvalósult beruházás, amely a Modern városok program keretében készült el.



"A PTE vonzerejét alapvetően fogja javítani az újabb jól működő kollégium" - hangoztatta, majd köszönetet mondott a projekt közreműködőinek.



Őri László (Fidesz-KDNP), Pécs alpolgármestere - arra utalva, hogy az MVP keretében a csaknem 100 milliárd forintos nagyságrendű pécsi fejlesztések forrásaiból mintegy 25 milliárd jut a PTE átfogó modernizálására - úgy fogalmazott: "az egyetem és a város vezetése közösen ismerte fel, hogy nincs sikeres város sikeres gyarapodó egyetem nélkül".



A pécsi egyetem írásos összegzése szerint a felújítás hatására a kollégium a korábbi legalacsonyabb besorolásból a legmagasabb komfortfokozatú kategóriába került.



Mint hozzátették, jelentősen bővült a szálláshely szolgáltatási köre: saját, biztonsági kamerával védett parkolója van és zárható, szintén kamerával védett kerékpártárolója. Az épület akadálymentesen megközelíthető és a földszinten a szükséges eszközökkel felszerelt négy akadálymentesített szoba is elkészült - írták.



Az egyetem közleménye kitért arra is, hogy az 1960-as években épült létesítmény eredetileg a Damjanich utcai főépülethez tartozott, annak vendégházaként funkcionált, de a mostani felújítást megelőző években már nem üzemelt. A beruházás szorosan kapcsolódik a főépület rekonstrukciójához, hiszen ott fog működni a nemzetközi oktatási központ, ahol majd kifejezetten a külföldi hallgatók nyelvi előképzése zajlik - áll a tájékoztatóban.