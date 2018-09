Pártok

A Liberálisok konzultációt indítanak a Sargentini-jelentésről

A párt elnökhelyettese pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, jelezni szeretnék az EU felé, hogy "Magyarország sokkal több, mint a magyar kormány", a társadalom pedig érti, hogy a jelentés milyen problémákat tár fel.



Sermer Ádám, aki arra szólított fel mindenkit, hogy "rántsuk le közösen a leplet Orbán Viktor hazugságairól", azt kérte az emberektől, hogy vagy a párt aktivistáinál vagy pedig a Liberálisok honlapján töltsék ki a konzultációs ívet.



A politikustól megkérdezték, mennyire tartja demokratikusnak, hogy a jelentés elfogadásakor a tartózkodásokat nem számolták be a szavazatok közé. Az elnökhelyettes azt felelte, hogy ez a szabály nem most lépett életbe és már korábban is lett volna lehetőség fellépni ellene.