Ítélet

Életfogytiglant kapott a Teréz körúti robbantó

Életfogytiglani fegyházra ítélte a két rendőrt életveszélyesen megsebesítő Teréz körúti robbantás vádlottját többszörösen minősített emberölés es terrorcselekmény kísérlete miatt a Fővárosi Törvényszék szerdán kihirdetett, elsőfokú, nem jogerős ítéletében.



A vádlott leghamarabb 25 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.



A vád szerint a huszonéves férfi 2016. szeptember 24-én késő este Budapesten, a Teréz körúton egy általa készített és működésbe hozott pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két rendőrt azért, hogy megszerezze fegyvereiket.



A több kilogramm robbanóanyag mellé több kiló szöget is tett a vádlott, hogy a bomba hatását fokozza. Szakértők szerint ezek a szögek lövedékként funkcionáltak és öt méteren belül reális esélye volt, hogy öljenek. A robbanás után a tettes a földön fekvő sértettek mellett ment el, de miután hallotta nyögésüket, megijedt és fegyvereiket a helyszínen hagyva elmenekült, majd elhagyta a fővárost.



A két rendőr - egy férfi és egy fiatal nő - életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. Mindketten maradandó egészségkárosodást szenvedtek. Egy további személy könnyebben megsérült, továbbá több tucat ingatlanban és autóban keletkezett összesen több mint 12 millió forintos kár.



A vádlott a robbantás után nem sokkal egy laptopjába írt szövegben leírta a bomba elkészítését és egymillió eurót követelt a Belügyminisztériumtól azért, hogy ne kövessen el újabb merényleteket. Végül csak a szövegnek a bomba elkészítésére vonatkozó részét küldte el azzal, hogy konkrét követeléseit is rövidesen közölni fogja.



A férfit néhány héten belül elfogták a hatóságok, a nyomozás során beismerte a terhére rótt cselekményeket. A büntetőper első tárgyalásán azonban visszavonta beismerését és egy idő után már nem is kívánt részt venni a tárgyalásokon.



A vádlott a hatóságok előtt időnként arról beszélt, hogy szülei - akik szerinte nem is biztos, hogy valóban a szülei - megfigyelik, megfigyeltetik őt, úgy érzi, valakik követik. Amíg az előzetes letartóztatásban lévő fiatal részt vett a tárgyalásokon, zavartan viselkedett, például lefeküdt a vádlottak padjára, illetve azt mondta, hogy csak a lélekvándorlásról vagy a Hold energiájáról kíván beszélni. A vádlott - több korábbi tárgyaláshoz hasonlóan - a szerdai ítélethirdetésen sem vett részt.

A vádlott többször volt az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben és többször vizsgálták elmeszakértők. Szakvéleményük szerint személyiségzavara van, de állapota az elmezavart meg sem közelíti, a büntethetőséget nem korlátozza.



Korábban perbeszédében a védő bizonyítékok hiányában felmentést kért, az ügyész viszont életfogytiglant többszörösen minősülő emberölés kísérlete, terrorcselekmény előkészülete és robbanóanyaggal visszaélés miatt.



A szerdai ítélet szóbeli indoklásában a bíró hosszan sorolta a tárgyi bizonyítékokat, szakértői véleményeket a DNS-mintáktól, ujjlenyomatoktól a vádlott ingatlanában házkutatás során talált robbanószerekig. Továbbá arra is rámutatott, hogy utóbb visszavont beismerő vallomásaiban a vádlott olyan részletességgel mondta el a cselekményt ahogy csak az teheti, aki el is követte azt.



A bíró kiemelte, hogy a beismerés törvényes körülmények között, kényszertől, nyomásgyakorlástól mentesen született, visszavonására pedig semmilyen racionális indokot nem adott elő a vádlott.



Az eljárás során az is kiderült, hogy a vádlott alaposan előkészítette cselekményét, vidéken végzett próbarobbantásokat és a Teréz körúti helyszínt is hosszan tanulmányozta, figyelte a robbantás előtt.



A vádlott cselekménye a bíró szerint egyrészt előre kitervelten, aljas indokból, több ember, hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés kísérlete, továbbá terrorcselekmény kísérlete és robbanóanyaggal visszaélés.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség részben súlyosítás miatt, a feltételes szabadságra bocsátás leghamarabbi időpontjának 25 évnél hosszabbra emelése, másrészt a terrorcselekmény előkészületként minősítése érdekében fellebbezett, az ügyvéd viszont felmentés, új eljárás, illetve enyhítés érdekében.



A bíróság meghosszabbította a vádlott előzetes letartóztatását a másodfokú döntésig.



Az ítélethirdetést követően az ügyben eljáró Kovatsits Gábor ügyész újságírók előtt azt emelte ki, hogy ebben a súlyos ügyben az ismeretlen elkövetőt, több hatóság jó együttműködésének köszönhetően, gyorsan sikerült kézre keríteni.