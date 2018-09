Finomság

Szőlős édesség nyerte el az első Budapest Desszertje díjat

Szőlős fehércsokoládés édesség nyerte el első alkalommal a Budapest Desszertje címet, amelyet hétvégén a 8. Édes Napok Budapest rendezvényen kóstolhat meg a közönség. 2018.09.12 07:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI Fotó: Soós Lajos

A Budapest Desszertje verseny eredményét kedden sajtótájékoztatón hirdették ki. A Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség által első ízben meghirdetett verseny győztese a Szamos Marcipán édessége lett, amelyet Nagy Péter mestercukrász álmodott meg.



Füleky György, a szövetség alelnöke elmondta, hogy a megmérettetésre 13 cukrászda jelentkezett, a beküldött desszertek közül a szakemberekből és laikusokból álló zsűri választotta ki Budapest Desszertjét, amelyet szeptember 14. és 16. között kóstolhat meg a közönség a 8. Édes Napok Budapest elnevezésű rendezvényen a Szent István-bazilika előtti téren.



Idén a verseny központi témája a monodesszert, fő alapanyaga a szőlő volt - mondta Rebrus Csaba, a Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség elnöke. Hozzátette: emellett fontos szempont volt, hogy a desszert a közízlésnek megfeleljen, bári által otthon is elkészíthető legyen és az eladási ára ne legyen több, mint ezer forint. Elmondta, hogy a versennyel hagyományt szeretnének teremteni.



"Ahogy a somlói galuska is egy nemzetközi verseny eredményeként lett az egyik legnépszerűbb desszert a magyarok körében, abban bízunk, hogy a Budapest Desszertje megalkotásával fel tudunk mutatni egy olyan desszertet, amely legalább ilyen népszerű lesz és nemcsak a cukrászdák kínálatában, hanem a magyar éttermek étlapján is megjelenik majd" - tette hozzá.



Közlése szerint a versenyt ezentúl minden év szeptemberében megrendezik, a győztes desszertet pedig a szeptember közepén nyíló Édes Napok Budapesten elnevezésű, több tízezer vendéget vonzó rendezvénysorozat keretében mutatják majd be a nagyközönségnek egy külön standon.



Meg szeretnénk változtatni a magyarok édességfogyasztási szokásait, hogy abban a mennyiségi szempontok helyett a minőség kerekedjen felül - hangsúlyozta a szövetség céljai között az elnök, aki beszélt arról is, hogy az édességszakma színvonalának emelkedését jól jelzi, hogy az elmúlt években a magyar csokoládé és édességgyártók Európa legrangosabb szakmai díjait hozták el.



Felidézte, hogy 2011-ben rendezték meg az első Édes Napkat Budapesten, ezzel, mint mondta, elindult egy "gasztronómiai forradalom", azok a manufaktúrák, amelyek ott kiállítottak, azóta országos ismertségre tettek szert. A rendezvény az évek során Európa negyedik legnagyobb szabadtéri, ingyenesen látogatható édesség tematikájú rendezvényévé nőtte ki magát, amelyre évente 50 ezer látogató kíváncsi - tette hozzá Rebrus Csaba.