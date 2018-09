Vita

Vicc a magyar bürokrácia - itt az újabb bizonyíték

A magyar YouTube-sztár és a magyar vállalkozásbarát környezet fasza példája...



"Pár hónapja kaptam egy felszólítást, hogy igazoljak egy rakat tevékenységet, ami szakképesítéshez kötött. Az egyéni vállalkozás indításakor elég volt csak nyilatkozni róluk. Bevittem a kormányhivatalba a halom diplomát, nyelvvizsgát, igazolványt és az ügyintézőkkel közösen fejvakarva néztük, hogy akkor mi mit fed le. Jegyzem meg, nagyon segítőkészek voltak, de erősen tanácstalanok" - kezd kálváriájának történetébe egy a Qubitnak név nélkül nyilatkozó videós. A YouTubeon a kereskedelmi tévéket megszégyenítő nézettséget produkáló influencer elismeri, hogy az úgynevezett TEÁOR-számok felvételénél hibázott, mert nem nézett utána, hogy az általa választott kategóriák közül melyikhez miféle képesítés szükségeltetik. A józan eszére hallgatva mégis úgy gondolta, hogy a videofelvétel-készítésre és a fotózásra elegendő jogosítvány a külföldön megvédett újságírói mesterdiplomája. Tévedett. Íme a határozat arról, hogy a youtuber nem youtube-ozhat tovább:

Egy a jelenleg fellebbezési szakaszban lévő ügye miatt anonimitást kérő, ismert és elismert magyar fotóművész ennél még cifrább kálváriájáról számolt be a Qubitnak. A bel- és külföldön számtalanszor díjazott, mesterségét egyetemen is oktató fotográfustól a kormányhivatal megvonta az engedélyét, miután a nyáron kiderítette, hogy nem rendelkezik a fényképészeti tevékenységhez szükséges képesítéssel. Egyéb alkotóművészeti tevékenység a fő tevékenysége, kiegészítők az oktatás és a fotózás - azaz fényképészet, ha valaki még ezt a kifejezést használná a hivatalon és a törvényalkotókon kívül.



"Dörgedelmes hangvételű levélben szólítottak fel, hogy mutassam be, jogszerűen működik-e a nemrég regisztrált kisadózó egyéni vállalkozásom. Magamhoz vettem hát az egyetemi diplomám, valamint számtalan igazoló szerződést, megbízást, amivel reméltem, hitelesen igazolhatom, hogy professzionális és nem törvénybe ütköző, amit évtizedek óta teszek" - ismertette az alaphelyzetet a Lisszabontól Berlinig rendszeresen kiállító fotóművész.

Az oktatási jogosultságát - vagyis az egyetemi kurzusairól kiállított számlákon szereplő jogcímeket - a kormányhivatal rendben találta, ám a fotóművész negyedszázados alkotói pályafutása mellett a hivatal a szakdiplomáját nem fogadta el érvényesnek.



"Fotóból államvizsgáztam, de nem fotó, hanem rajz és vizuális nevelés szakon, így a fotográfia nincs külön ráírva az egyetemi diplomámra, ezért elvittem az összes vizsgajegyzőkönyvet, az azóta keletkezett egyetemi és OKJ-s oktatói megbízási szerződéseimet, az életrajzomat és a kiállítási katalógusaimból is párat" - mondta a jeles alkotóművész. Az ügyintéző, majd a hivatal vezetője azonban nem hajolt meg a vizuális kultúra és a fotográfia összefüggéseit kifejtő érvek előtt. Ehelyett a hatályos paragrafusokban megnevezett fényképészi képesítését hiányolták. "Hozzon bármit, mondjuk szakmunkás vizsgát" - idézi a kormányhivatalban kapott tanácsot a fotós. A jeles művésztanár a helyzet abszurditását megvilágítandó rákérdezett: úgy értik, vizsgáztassa le saját magát egy olyan szakképzés végén, amelyen a főtárgyat személyesen ő tanította?

Párbeszéd a fotós Facebook-oldaláról idézve: - Hogy tudok fellebbezni?

- Nem írja alá a jegyzőkönyvet, nem törli a tevékenységet és fellebbez. De mivel egyelőre nincsen fotós papírja, amit mi elismernénk, úgyis elutasítjuk. Akkor nemcsak a fotós számlaírástól tiltjuk el hivatalosan, hanem a tevékenységtől hatóságilag.

- Magyarul, ha elutasítják a fellebbezésem, többé nem fotózhatok, nem állíthatok ki számlát, nem fogadhatok el pénzt a munkámért?

- Így van, Ön onnantól hivatalosan és nyilvánosan többé nem fotózhat.

- Ha törlöm a fotós tevékenységet most, de később fel szeretném mégis venni, egyéni elbírálást kérhetek?

- Nem, nincs egyéni elbírálásra módja. Felsőbb szinten sincs. Állítsa ki az egyéb alkotóművészeti számlát, ahhoz nem kell semmilyen végzettség.

- De elvégeztem az egyetemet, 25 éve vagyok elismert fotós, külföldön is gyakori kiállító, az ország egyik legjobb egyetemén tanítom a tárgyat és hoztam számtalan pecsétes hivatalos igazolást is erről.

- Az minket nem érdekel. Ez a törvény. Csináljon Bt-t, vagy Kft-t, azt nem nézzük.

(...)

- Amúgy még nem végeztünk, nyilatkoznia kell.

- Miről?

- Hogy nem végez tűzvédelmi oktatással kapcsolatos oktatásszervezést. Nem végez vasútszakmai továbbképzést. Nem végez foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységet.”

A vasútbiztonság mindenek felett

A Qubitnek más fotós, illetve videós egyéni vállalkozók is beszámoltak efféle, elmaradása esetén súlyosan szankcionált nyilatkozattételekről. Humorérzék kérdése, hogy a hivatalos levélben beidézett állampolgár bürokratikus packázásnak, vagy az egymásnak ellentmondó jogszabályok, rendeletek és utasítások káoszát abszurd viccé szublimáló bohózatnak értelmezi a helyzetet.



„A vasútbiztonsági, az volt a legfontosabb. Nyilatkoznom kellett, hogy ilyet nem végzek. Tudnillik nincs külön TEÁOR alatt, valami jogalkotási hiba miatt, így az egyéni vállalkozásban is végezhető oktatási szócikkekből kimaradt” – mesélte egy a tapasztalatait ma már csak esküvőkön kamatoztató egykori sajtófotós. A legendás – ma kézművesipari szakgimnáziumként működő – Práter utcai 6. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben pallérozódott fotós szerint az egészben az a röhej, hogy a 8559-es sorszámú egyéb oktatás szócikk ugyanakkor kitér „a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, Reiki-, Aroló- és ezoterikus /alkímia, jóslás, radiesztáta, asztrológia, hermetika, agykontroll/ stb.)” tanfolyamra, de a vasútbiztonsági oktatói tevékenységnek nem szántak még egy rubrikát a jogalkotók.