A gyerekek alól kezdték el elbontani a Bástya utcai óvoda játszóterét

A befektető küldte a gyerekekre a munkásokat, mert az önkormányzat nem ad neki építési engedélyt egy parkoló területére. 2018.09.11 11:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A budapesti Bástya utcai óvodások hétfő délután is az udvaron játszottak, ahogy tették eddig minden nap. Hétfő délután azonban annyiban volt más, hogy futkározás közben megjelent egy munkás, aki elkezdte alóluk lebontani a játékokat, a gyerekekért érkező szülők és az óvoda legnagyobb megdöbbenésére – írta az Index.



A bontás mögött a 2012-ben Rogán Antal vezette V. kerületi önkormányzat által eladott ingatlan kálváriája áll a Mérce riportja szerint. Losonczy Pál, a Jobbik kerületi önkormányzati képviselője a helyszínen elmondta, hogy a Bástya utcai óvoda kertje egy parkolóval közös ingatlanon helyezkedik el. Az eladással a területen lévő szabadon használható játszóteret bontották volna le, és az óvoda zárt kertje építették volna fel a parkolót.



Az ingatlant akkor megvásároló cég azóta viszont felszámolás alá került, és az ingatlant elárverezték. Az árverésen a kerület is licitált a parkolót és az óvoda játszóterét magába foglaló területért, de mivel kevés pénzt ajánlottak, a terület végül egy befektetőhöz került.



Ez a befektető küldte most oda az egyik emberét, aki kihajította az óvoda tábláját majd elkezdte lebontani az óvoda tulajdonában lévő játékokat.



A befektető elmondta, hogy azért kezdett drasztikus intézkedésbe, mert az önkormányzat nem ad neki építési engedélyt a parkoló területére. Hiába kereste az önkormányzatot személyesen és levélben is, semmi választ nem kapott tőlük eddig, pedig még azt is felajánlotta, hogy az óvoda kertjét térítés nélkül használhatná az önkormányzat.



(Címlapképünk illusztráció)