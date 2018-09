Fejlesztés

Életveszélyesre sikerült a paksi stadion felújítása - kezdhetik elölről

Kitolták a paksi futballstadion felújításának részhatáridőit, mert a szél szétkapta a létesítmény épülő lelátóit, úgyhogy új vizsgálatokra és műszaki megoldások használatára van szükség, a már elkészült lelátók hátfalburkolatát cserélni kell – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetményből.



A stadion átadásának végső határideje változatlanul 2019. február 15. A stadionnak eredetileg 2018. október 15-re kellett volna készen lennie, de csúszást okozott, hogy váratlanul közművezetékeket találtak az építkezés alatt – részletezte az esetet a Zoom.hu.



A közbeszerzési hirdetményben található tájékoztató szerint egész pontosan az történt, hogy 2018. június 8-án és 9-én éjszaka “vihar söpört végig a munkaterület felett, nagy károkat hagyva maga után. Az épülő B és C lelátók tetőhéjalásának egy része, valamint hátfal borításának egy része megsérült, leszakadt.” Ezután 21-én és 22-én éjszaka egy másik vihar “újabb károkat okozott a lelátók hátfal szerkezetében”. “Mindkét eset megerősítette azt a feltételezést, hogy a lelátó fedésére, valamint a hátfalra szerelendő burkolóanyagok rögzítésére új műszaki megoldás szükséges,



ill. felmerült az acél tartószerkezet vonatkozásában az erősebb szélteher elleni védelem miatti geometriai, statikai vizsgálat szükségessége a későbbi balesetveszély és egyéb nem várt rongálódási károk elkerülése érdekében. Tekintettel a már elkészült lelátórészek hátfalburkolatának készültségi fokára, és arra a tényre, hogy azokat teljes egészében cserélni és átalakítani szükséges, felek a részhatáridők módosításáról döntöttek.”



A paksi stadion felújítása 2 milliárd forintba kerül, a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósul meg. A munkára anno egyedül a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. jelentkezett, a céggel alvállalkozóként dolgozik még a stadionon a ZÁÉV Zrt. és a munka- és tűzvédelemmel foglalkozó DM-Expertus Kft. is. A projektet az állami költségvetésből és TAO-támogatásból finanszírozzák.



A Pharos 95 csinálta a felcsúti stadion gyepét, ők adományozták a stadion előtt álló Puskás Ferenc-szobrot, és rendszeres győztesei mindenféle stadionos és sportpályás megbízásoknak.



Egyébként a 20 ezres Pakson nem is akartak ekkora stadiont, megelégedtek volna egy 3-4 ezres arénával is. Csak úgy voltak vele, hogy az európai futballszövetség előírásai szerint minimum 4500 hely kell ahhoz, nemzetközi kupameccset játsszanak egy stadionban; a klubnál pedig nem akarták kockáztatni azt a blamát, hogy egy új stadionnal a hátuk mögött albérletbe kényszerüljenek egy kupaindulás esetén.