Demonstráció

Tüntetés-maraton kezdődött a Kossuth téren

Akár az ország vezetésével szemben is megvédik a demokratikus értékeket - erre esküdtek fel azok a civil tüntetők, akik szombattól egy hónapon át sátoroznak majd a Kossuth téren. A Szegedi Civil Háló pedig több olyan projektet is futtat, amellyel megszólítanák az ellenzéki szavazókat. A politikán kívüli erők szerepe azonban az elemző szerint akkor lehet hangsúlyos, ha fel tudják magukat, és a saját közösségeiket építeni - írta az atv.hu.



Az utcára akarnak kivinni minél több demokratát október elejéig a magukat Kossuth térieknek nevező tüntetők. A tüntetés egyik szervezője azt mondja: nem hisznek már abban, hogy a kormány parlamentáris eszközökkel leváltható lenne. Szabó Gábor Tuareg az ATV Híradónak azt mondta: Az ellenzéki pártok hatalmas felelőssége, hogy végig nyugtatták az embereket, hogy nehogy utcára menjenek, mert majd valamilyen úton szavazással lelesznek győzve.



"Ezt háromszor eljátszották, háromszor vesztettek, háromszor lett kétharmad, ennek a játéknak vége" - fogalmazott.



Ha nem is túl erősen, de érzi a közélet iránti növekvő érdeklődést a Szegedi Civil Háló alapítója is. A tavaszi tüntetések után indult mozgalom most - az aktuális projektjei mellett - a már függetlenként politizáló Hadházy Ákost segíti az Európai Ügyészséghez való csatlakozás melletti aláírásgyűjtésben.



A közösségépítést az ellenzéki pártok vezetői is lényegesnek tartják. Karácsony Gergely még augusztus végén, a Baloldali Szigeten beszélt arról, hogy az előválasztásnak is éppen az lenne a lényege, hogy a helyben lakók mondják el, hogy szerintük ott ki a jó jelölt. Ceglédi Zoltán elemző szerint a civileknek fel kell építeniük magukat, a saját közösségeiket és fel kell karolniuk a helyi ügyeket, ha érdemben szeretnék befolyásolni a közéletet.