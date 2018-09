Gyermekétkeztetés

Csaknem félmillió iskolásra terjed ki az iskolai tej- és gyümölcsprogram

A programok keretében 12,6 millió liter tejet és 48,8 millió adag gyümölcsöt kapnak a diákok a többféle gyümölcslé és tejtermék mellett. 2018.09.07 13:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Kovács Tamás

Az új tanévben az iskolagyümölcs-program 550 ezer, az iskolatejprogram 430 ezer diákra terjed ki - jelentette be pénteken Budapesten az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára.



Rétvári Bence közölte, hogy a programok keretében 12,6 millió liter tejet és 48,8 millió adag gyümölcsöt kapnak a diákok a többféle gyümölcslé és tejtermék mellett.



Hozzátette, hogy az intézkedéseknek köszönhetően európai viszonylatban Magyarország biztosítja az iskolásoknak a legtöbb gyümölcsöt, az uniós átlag dupláját.



Az egészség megőrzését és az egészséges életmód megerősítését - mint mondta - fiatalon kell elkezdeni, amit a kormány az iskolai élelmiszerprogramokon túl más intézkedésekkel is támogat. Kiemelte ezek közül az iskolai menzák, büfék és automaták kínálatának szabályozását, ami a sózott, cukrozott és adalékanyagokat tartalmazó készítmények helyett a Magyarországon megtermelt tej, zöldség és gyümölcs megjelenését támogatja az iskolai étrendben.

Ezen túl - tette hozzá - Magyarország a diákok testmozgásában is az első helyre került az EU-tagállamok között a mindennapos testnevelésnek, valamint a 2010 óta épült 380 iskolai tornateremnek és tornaszobának köszönhetően.



Az intézkedések jótékony hatásai évtizedek múlva is érezhetők lesznek, hiszen a gyermekkorban kialakult életszemlélet és étkezési szokások segítenek az életminőséget rontó elhízás, valamint az ebből kialakuló mozgásszervi, szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében - mondta az államtitkár.



Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára elmondta, hogy az iskolatej- és iskolagyümölcs-program fedezete 2010 óta hatszorosára, 2,2 milliárd forintra nőtt. A tejen kívül kakaót, joghurtot és sajtot is tartalmazó iskolatejprogram 2600 iskolára terjed ki, az iskolagyümölcs-programnak köszönhetően pedig 2300 iskolába hétféle gyümölcs, négyféle zöldség és frissen préselt, százszázalékos gyümölcslevek jutnak el magyar termelőktől - tette hozzá.



Megjegyezte, hogy az intézkedések a mindennapok részévé teszik az egészséges magyar élelmiszereket és kedvezően alakítják a jövő fogyasztóinak a szemléletét, így a mezőgazdaság nem csupán azonnali értékesítési lehetőséghez jut, hanem később is egyre több tudatos, magyar terméket kereső vásárlóra számíthat.



Feldman Zsolt közölte, hogy a költségvetési támogatásból létrejött programok és az ahhoz kapcsolódó kísérőintézkedések, a tájékoztató és kóstoltató programok a következő években is folytatódnak.