Baleset

Jobban van a kisfiú, aki kizuhant a kaposvári kórház egyik ablakán

Megműtötték, és már jobban van az a kisfiú, aki csütörtökön zuhant ki a kaposvári kórház egyik ablakán. A gyereknek a mája és a lépe is sérült, a pécsi gyermekklinikán műtötték. Az RTL Klub Híradója szerint azonban nem saját szobája ablakából esett ki, ahogy azt szüleinek állította, hanem az épület másik oldalán lévő takarítószertár ablaka alatt találtak rá.



A gyereket pszichés problémák miatt vitték be, és napokkal korábban egyszer már megszökött. A rendőrök találták meg: a gyerek becsengetett egy házba, mert fázott, és egy pulóvert szeretett volna kérni. Nagynénje az RTL Klubnak azt mondta: korábban kérték is a kórház személyzetét, hogy figyeljenek oda rá, mert előfordult, hogy otthonról is megszökött.



A kórház nem akart nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.