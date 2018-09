Oktatás

700 tanár hiányzik az iskolákból

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke augusztus elején még ennél is aggasztóbb képet festett, Szűcs Tamás ekkor azt mondta, 4-5 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből. A pedagógusoknak szóló álláshirdetések száma is jóval kevesebb, mint két hónappal ezelőtt, de még mindig jócskán vannak betöltetlen helyek. A tanévkezdés előtt ugyanis összesen 696 tanárok és tanítók számára meghirdetett hirdetést talált a 24.hu.



Mint írják, több iskolába is "bármely szakos tanárt" keresnek.



Kunhalmi Ágnes az ATV Start című műsorában arról beszélt, hogy - a béremelések ellenére - egy tanár ma még mindig legfeljebb 80%-át keresi meg annak, mint bármelyik másik diplomás.



De ha például elmegy egy multihoz titkárnőnek vagy külföldre babysitternek, akkor már a tanári fizetése 2-3-szorosát is megkeresheti. Az MSZP országgyűlési képviselő szerint ezért alakul ki az a helyzet, hogy egy tanár már mindenféle tárgyat kénytelen tanítani, azt is, amelyik nem a szaktantárgya.