Kifestette a lakótelepi lépcsőházat - nem jó a szín, vissza kell állítani az eredeti állapotot

Hogy szép lakásához illően feldobja a lakótelepi folyosó sivárságát, egy egy 8. emeleti lakó kifestette kizárólag az ajtajának frontrészét és aranyos lámpás-cicás díszítést is tett rá.



Ám a közös képviselő ezt nem tűrhette, meg is írta a duhaj lakónak, hogy ez ellen tenni kell – a meghökkentő üzenetet a Pesti cetli Facebook-oldalán tettek közzé.



„Tisztelt XY Úr!



Lakói bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy Ön lefestette a lépcsőházi közös falszakaszt. Nagyra értékelem a szorgalmát és lelkesedését, sajnos a szín választása nem megfelelő. A közös területek színe nem egyéni döntés kérdése, ezért arra kérem, hogy 30 napon belül szíveskedjen az eredeti színre lefesteni a falat. Amennyiben ehhez nincs kedve, sem energiája, kérem, jelezze nekem, átfestem az Ön költségére.



XY



Közös képviselő”



Egyszerűen számunka is hihetetlen, hogy lehet ilyen alantas munkára rávetemedni! Felháborító, hogy valaki szépíteni akart környezetén.