Ellátás

Zacher Gábor felmondott, éjféltől már nem dolgozhat - Hazudott a HM?

Nem túlóráznak szeptembertől, így döntött 112 orvos a budapesti Honvéd Kórházban, mert nem fizeti ki nekik a kórház. Ezt a Népszava tudta meg. Főleg baleseti sebészek, aneszteziológusok és rezidens orvosok döntöttek így. 2018.08.31 18:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ahogyan azt a ma.hu már megírta, pénteken beadta felmondását Zacher Gábor. Zacher azt mondta, a két hónapos felmondási ideje október végén jár le, addig ellátja feladatát. A sürgősségi osztályt vezette a Honvédkórházban. Azonban a miniszter azonnal elzavarta Zachert, így éjféltől már nem dolgozik a kórházban.



"A miniszter délután elfogadta a lemondásomat, és mentesített a felmondási idő letöltése alól" - közölte a HVG-vel. A döntést nem indokolták. Zacher erre nem számított, arra igen, hogy esetleg nem osztályvezetőként dolgozik október végéig. A Honvédelmi Minisztérium Zacher Gábor felmondásának hírére úgy reagált, az orvos szerződése év végével lejár és nem akartak hosszabbítani. Zacher megerősítette, hogy lejár a szerződése, azt mondta, öt évre nevezték ki. A kórház igazgatójával csütörtökön beszéltek erről, Zacher elmondása szerint a kórházvezető tájékoztatta, hogy pályázatot írnak ki a posztra, amire ő is pályázhat. Zacher azonban nem akart.

Áprilisban még ezt a közleményt adta ki a Honvédelmi Minisztérium

"A Honvédelmi Minisztérium visszautasítja mindazokat a híreszteléseket, amelyeket az MH Egészségügyi Központ Sürgősségi Betegállátó Centrumával kapcsolatban terjesztenek egyes médiumok.

Dr. Zacher Gáborral, az MH Egészségügyi Központ (Honvédkórház) Sürgősségi Betegellátó Centrum (SBC) osztályvezető főorvosával szemben töretlen a Honvédelmi Minisztérium és kórház vezetésének bizalma, a kórházi szakmai munkájával elégedettek, és a továbbiakban is az SBC vezetőjeként számítanak rá.

Kiadó: Honvédelmi Minisztérium"

Mint ismeretes, Zacher azzal indokolta a felmondását, hogy az a fajta személyügyi és tárgyi krízis, ami az évek során kialakult a kórházban, a munkavégzést veszélyeztette, ami egyben a beteg számára is veszélyeztető.



Azt mondta, az elmúlt időszakban 9 orvos adta be felmondását - ezt épp csütörtökön tagadta le a Honvédelmi Minisztérium.



A rezidensek érdekvédelmi képviseletei szerint a Honvédkórházban 112 traumatológus és aneszteziológus tagadta meg, hogy ingyen végezzen 12 óra önkéntes munkát, emiatt csúszhatnak az ütemezett műtétek, végső soron a sürgősségi ellátás is bajba kerülhet.



Hatalmas terhelés nehezedett a sürgősségi osztályra, leamortizálódott a felszerelés, olyan mennyiségű beteget kellett ellátni, amiért a személyügyi minimumfeltételek 60 százalékával egy centrum nem tud felelősséget vállalni - mondta Zacher.



"Nem tudok elszámolni a lelkiismeretemmel, hogy ilyen állományprobléma, ilyen felszerelésügyi gondok mellett a betegellátást folytassam" - fűzte hozzá.