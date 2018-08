Egészségügy

Zacher Gábor felmondott a Honvédkórházban

MTI/Mohai Balázs

A hvg.hu értesülését maga az érintett is megerősítette. Zacher két hónapos felmondási ideje október végén jár le, addig ellátja feladatát.



Az a fajta személyügyi és tárgyi krízis, ami az évek során kialakult a kórházban, a munkavégzést veszélyeztette. Az egészségügyi munkavégzés veszélyeztetése egyben a beteg számára is veszélyeztető" - indokolta döntését.



Elmondta, hogy az elmúlt időszakban 9 orvos is beadta a felmondását, pedig a Honvédelmi Minisztérium csütörtökön ezt tagadta.



"Szeretek itt dolgozni, de kénytelen voltam a döntést meghozni. Nem tudok elszámolni a lelkiismeretemmel, hogy ilyen állományprobléma, ilyen felszerelésügyi gondok mellett a betegellátást folytassam" - mondta a lapnak Zacher Gábor.