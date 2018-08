Kábítószer

Drogválság van Kőbányán, segítséget kér a polgármester

Kőbánya fideszes polgármestere előterjesztést nyújtott be a képviselőtestület elé, melyben többek között jogszabálymódosítást javasol. A Hvg cikke szerint a testületnek Pintér Sándor belügyminiszterhez kellene fordulnia, hogy szigorítsa a szabálysértési törvényt, hogy ezután elzárással büntethessék azt, aki köztisztasági szabálysértést követ el, megsérti a közerkölcsöt, valamint koldul.



Az önkormányzathoz özönlenek az intézkedést sürgető és a rendőrség fellépését hiányoló lakossági panaszok.



D. Kovács Róbert polgármester azt írta, már nem csupán arról van szó, hogy némely esetben feltűnik a közterületen egy-egy tudatmódosító szer hatása alatt álló személy, hanem a drogfogyasztók tömegesen és állandó jelleggel elfoglalták az utcákat, s a közösségi közlekedési megállóhelyeket, ahol rendszeresen és tömegesen drogoznak, amíg ki nem ütik magukat. A polgármester elismerte, hogy drogválság van Kőbányán.



Előterjesztésében azt is közölte, hogy megkereste az országos rendőrfőkapitányt, hogy "tegyen meg minden lehetséges intézkedést, kezdeményezze a szükséges kapcsolatfelvételt és alkalmazzon minden létező eszközt és eljárást a közrend helyreállítása érdekében".



Előrelépés azonban eddig nem történt - tette hozzá.



Az előterjesztés csütörtökön a testület elé került, a Hvg információja szerint azt a képviselői többség el is fogadta, megszavazták a határozatot.



