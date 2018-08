Szeptemberben szavaznak Strabourgban

Orbán Viktor részt vesz a Sargentini-jelentés vitáján

A dokumentumról másnap szavaz a parlament Strasbourgban - írta pénteki lapszámában a Magyar Idők.



A lap emlékeztet, hogy Judith Sargentini az Európai Zöld Párt képviselőjeként készítette el a magyar jogállamiságról szóló jelentését, amelyet júniusban fogadott el az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE), 37 tag támogatásával és 19 ellenszavazattal. A dokumentum felveti annak lehetőségét, hogy Magyarországtól megvonják a szavazati jogokat. A jelentés szerint Magyarországon szűkülnek a szabadságjogok, a magyar álláspontot részletező levélnek ugyanakkor semmi hatása nem volt.



Orbán Viktor Budapesten beszélt a jelentésről, rámutatva, a Soros-jelentésként felfogható dokumentumban nyomást akarnak gyakorolni hazánkra, hogy változtassa meg véleményét a migrációs kérdésben, ám ez nem fog sikerülni. A kvótarendszer azóta lekerült a napirendről, a magyar álláspont mellett több állam is felsorakozott - írta a Magyar Idők.



A cikkben rámutatnak, hogy az európai uniós intézmények több esetben intéztek támadást Budapest ellen, Orbán Viktor pedig már többször is személyesen védte meg az országot. Legutóbb Brüsszelben a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárás vitája során a migrációs kvóták ügyében tartott előadást és válaszolt kérdésekre, egyenlő mércét követelve Magyarországnak. Orbán Viktor 2013-ban a szintén a magyar jogállam miatt aggódó Tavares-jelentés idején is személyesen utazott Strasbourgba, az akkori vita során a miniszterelnök visszautasította, hogy az Európai Parlament "gyámság" alá vegye Magyarországot.