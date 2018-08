Kormány

Novák Katalin: kevesebb terhet jelent a családoknak a tanévkezdés

A kormány folyamatosan növeli a családok anyagi támogatását, így évről évre kevesebb terhet jelent a tanévkezdés - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin közölte, a szeptemberi családtámogatásokat évek óta előrehozottan elutalják augusztus végén. Az esedékes támogatások a héten érkeztek meg az 1,2 millió érintetthez - mondta, hozzátéve, a több gyereket nevelő családokban ez akár a 100 ezer forintot is elérheti.



Az államtitkár elmondta azt is, hogy az 1-9. osztályban ingyenes a tankönyvellátás, ami több tízezer forintos megtakarítást jelent mintegy egymillió diák családjának. A tankönyvek szervezetten jutnak el a diákokhoz, nem kell értük "szaladgálni" és hosszan sorban állni - jegyezte meg, kiemelve, hogy a jövő évi költségvetésben 11 milliárd forintot fordítanak majd ingyenes tankönyvellátásra.



Novák Katalin kitért arra is, hogy a tanév során a családok számíthatnak az ingyenes és kedvezményes étkeztetésre, az erre fordított összeget és a jogosultak körét folyamatosan bővítették az elmúlt években. 2010-hez képest jövőre már két és félszer akkora összeget, több mint 72 milliárd forintot fordítanak erre a célra - fűzte hozzá.



Az államtitkár közölte, a 2017-2018-as tanévben az egymillió bölcsődés, óvodás és általános iskolás közül 600 ezer részesült ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetésben, míg 2010-ben ez a szám csak 300 ezer volt. Hozzátette, hogy az iskolatej- és az iskolagyümölcs-programban még több jó minőségű ételt kaphatnak a gyerekek.