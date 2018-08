Felsőoktatás

Megduplázták a tandíjat az utolsó félévben a Budapesti Gazdasági Egyetemen

Magdöbbenve értesültek a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói arról, hogy utolsó, gyakorlati félévükben 115 ezer helyett 230 ezres tandíjat kell fizetniük - írja az Index. A beiratkozáskor még az szerepelt a szerződésükben, hogy erre az időszakra csak az önköltség felét kell majd fizetniük.



Mint kiderült, az intézmény menet közben változtatott a feltételeken: július elsején töltötték fel az elektronikus tanulmányi rendszerbe az új szerződést, ami szerint az utolsó félévre is teljes összeget kell befizetniük, augusztusban pedig meg is jelent a 230 ezer forintos számla.



Az egyetem vezetése a portállal azt közölte, hogy az előző félév legvégén, június 29-én fogadta el a szenátus az új Hallgatói Követelményrendszert, amiről – szerintük – különböző fórumokon tájékoztatták is a hallgatókat. A tandíjon a hallgatói önkormányzattal egyeztetve változtattak, állítják.



A hallgatók közül sokan nem értik, miért fizettetnek velük teljes tandíjat, mikor ezt a félévet lényegében már nem is az egyetemen töltik. Az intézmény szerint azonban az önköltség az intézmény működéséhez, fenntartásához való hozzájárulás, aminek összegét nem határozhatják meg az alapján, hogy a hallgató az adott félévben mennyi időt tölt az intézményben. "A hallgatói létszám kismértékű ingadozása kiadásainkat érdemben nem befolyásolja” – írták.



Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok miniszteri biztosa az Indexnek elmondta, hogy több hasonló ügyben járt el az elmúlt években, és ha a hallgatók megkeresik, ezt az ügyet is kivizsgálja.