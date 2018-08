Természet

Évente 200 ezer embert érnek el a nemzeti parkok nevelési programjai

hirdetés

Évente mintegy 200 ezer embert érnek el a nemzeti parkok környezeti nevelési programjai, az igazgatóságok országszerte 15 erdei iskolát is működtetnek - ismertette az Agrárminisztérium természetvédelemért és környezetügyért felelős államtitkára kedden a Kis-Balatonnál.



Rácz András az első kis-balatoni építőtábor Diás-szigeten tartott bemutatásán arról beszélt, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNPI), valamint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő területeken 14-18 éves diákoknak biztosítanak elfoglaltságot ezekben a napokban.



A nemzeti parkok főtevékenységük, a védett területek természetvédelmi kezelése mellett kiegészítő feladatként nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre is, amelyek helyszínei közé tartoznak az erdei iskolák - jelezte az államtitkár.



A Diás-szigeti Fekete István Emlékháznál dolgozó diákok körében arról is beszélt, hogy a nemzeti parkok által országszerte működtetett 15 erdei iskolában - amelyek közül kettő óvodásokat is fogad - évente mintegy 10 ezer gyermek táborozik. Az igazgatóságok a környezeti nevelési programjaikkal ugyanakkor mintegy 200 ezer embert érnek el egy-egy évben.



A BFNPI Tihanyban és Bakonybélben tart fenn erdei iskolát, ahol 2000-2600 vendégéjszakát regisztrálnak évente. Összesen azonban hozzávetőlegesen 18 ezer gyereknek nyújtanak környezeti nevelést ezen a két helyen - tette hozzá Rácz András.



Az államtitkár felidézte, hogy a Kis-Balatonról indult még az 1920-as években a természetvédelmi őrzés is, hiszen az akkor nagy mértékben pusztuló nagykócsagok miatt itt kapott feladatot az ország első természetvédelmi őre, az őrök száma országszerte ma már mintegy 250.



Rácz András a most zajló kis-balatoni építőtábor kapcsán ugyanakkor arról is említést tett, hogy a 14-18 éves, "számítógép mellett szocializálódó" korosztály tagjai a gépek mellől felállva a természetben tölthetik el hasznosan a napjaikat.



Manninger Jenő, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a Kis-Balaton nemcsak a természet megőrzése és az értékek védelme miatt fontos, de turisztikai szempontból is. Minél több embernek kell megmutatni ezt a térséget, de arra is ügyelni kell, hogy az értékek bemutatása nem üzleti vállalkozás.



Gaál Róbert, a Nyuduvizig igazgatója elmondta: az építőtáborban részt vevő diákok az elmúlt héten négy helyszínen tevékenykedtek. A töltéskorona javításával, a Kányavári-szigeten lévő fabútorok és játékok rendbetételével, illetve egy zsilip melletti kezelőépület gondozásával foglalkoztak egyebek mellett.



Puskás Zoltán, a BFNPI igazgatója úgy fogalmazott, hogy a Diás-szigeten végzett munkálatok mellett más feladatokat is biztosítani tudnak a táborozóknak. A későbbiekben a túraútvonalak megtisztítása, a jelzéseinek festése, vagy madárodúk készítése is tevékenységeik között szerepelhet.

Szabadics Zoltán, a táborozóknak helyet adó zalaszabari Holnapocska Tábor alapítója kifejtette: a múlt héten kezdődött tíznapos építőtáborban 25 diák vesz részt. Az Alföldtől Érden át Győrig sok helyről érkeztek a térítésmentes táborba, ahol az egykori építőtáborok mintájára, de valódi munkát végezve, értéket teremtve tölthetik el napjaikat.