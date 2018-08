3 milliárdból

Katasztrófakockázatot értékelő rendszer épül ki

Egységes, országos katasztrófakockázati értékelőrendszer épül ki a jövő év végére közel 3 milliárd forint felhasználásával, az Európai Unió támogatásával. 2018.08.28 09:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hajdu Márton, a programvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője elmondta: a projekt keretében egy olyan, térinformatikai alapú katasztrófakockázat-értékelési adatbázist alakítanak ki, ami képes akár egy-egy településre vonatkozóan is azonosítani a potenciális veszélyforrásokat és azok hatását.



A programvezető OKF mellett az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Országos Közegészségügyi Intézet, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat is részt vesz a megvalósításban - tette hozzá.



A rendszer működtetéséhez - egyebek mellett - huszonhat szervert és a kapcsolódó operációs rendszert, valamint csaknem ötven adatbázis-kezelő szerverliszenszt szerez be a konzorcium. Az adatgyűjtést, az adatok rögzítését országszerte huszonhárom, légi felderítési képességekkel rendelkező, drónokat működtető mobil egység is támogatja majd - mondta el Hajdu Márton.



A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló projekt támogatási összege 2 milliárd 900 millió forint.