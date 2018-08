Durva

Temető mellett lövöldöztek a vadászok Abonyban

Egy kerekesszékes férfi hívott rendőrt az abonyi református temetőhöz szombaton, mert napok óta fegyverropogástól volt hangos a környék. A férfi annyira megijedt, hogy be sem mert menni a temetőbe - írta meg a miabonyunk.hu.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a bejelentés tényét. Augusztus 25-én délután egy bejelentést ellenőrizve megállapították, hogy a temető mögötti területen lévő napraforgótáblában vadászatot tartottak a szabályok betartásával - írták. Nem merült fel olyan körülmény, amely további intézkedéseket indokolt volna, így eljárás sem indult.



Lőrinczi László, az Abonyi Újvilág Vadásztársaság elnöke a lapnak elmondta: a napraforgótáblában végeztek vadkárenyhítő vadászatot, mert a balkáni gerlék tönkretesznek mindent.



"Negyven éve minden hétvégén lövöldöznek. A vadászoknak mindent szabad, nem is csoda, hiszen sok rendőr is van köztük. Olyan is volt már, hogy a kertünkbe hullott le a lelőtt kacsa" - mondta egy az abonyi református temető közelében élő, neve elhallgatását kérő idős asszony.