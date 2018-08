Kormány

Kedden tér vissza szabadságáról Orbán Viktor

2018.08.27 10:26 MTI

Sűrű munkatervvel tér vissza szabadságáról Orbán Viktor miniszterelnök - nyilatkozta az MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár a szervezés alatt álló főbb kormányfői programokról beszámolva.



Orbán Viktor első hivatalos programja munkamegbeszélés Matteo Salvinivel, az olasz Liga kormánypárt vezetőjével, aki a belügyminiszteri tisztséget is betölti. Az egyeztetést kedd délután Milánóban tartják, utána sajtótájékoztatót is terveznek - közölte a sajtófőnök.



Havasi Bertalan tájékoztatása szerint az első kormányülést szerdán vezeti Orbán Viktor, pénteken pedig beszédet mond az életének 75. évében elhunyt Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, színigazgató, egyetemi tanár, publicista, érdemes és kiváló művész temetésén a Fiumei úti sírkert művészparcellájában.



A hétvégén a magyar miniszterelnök Kirgizisztánba utazik, ahol részt vesz a Nomád Világjátékok programjain Kazahsztán, Azerbajdzsán, Törökország és Üzbegisztán vezetőinek társaságában.



Megerősítve a július 15-ei Orbán-Putyin-találkozó után közölt információt, Havasi Bertalan elmondta: Orbán Viktor szeptember 18-án Moszkvában ismét tárgyalóasztalhoz ül Vlagyimir Putyin orosz államfővel.



Szeptember 19-én és 20-án Salzburgban az Európai Tanács informális ülésén vesz részt a magyar miniszterelnök.



Szeptember végére tervezik a vajdasági Topolyán a Délvidék Sport Akadémia megnyitó ünnepségét, ahol várhatóan Orbán Viktor is beszédet mond - közölte a sajtófőnök.



Tájékoztatása szerint a miniszterelnök belpolitikai naptára is sűrű szeptemberben; Kötcsén a jobboldali konzervatív értelmiség meghatározó szereplőivel találkozik, majd 12-én és 13-án Velencén, a Fidesz-KDNP frakciószövetség kihelyezett tanácskozásán vázolja a Magyarország és a szövetség képviselői előtt álló kihívásokat, illetve feladatokat.



