Nemsokára szabadul

Szabadulószobában tölti utolsó börtönnapját Rezesová

Mint ismeretes, Eva Rezesová 2012-ben az M3-as autópályán BMW terepjárójával rohant bele az előtte haladó Fiat Puntóba, amely teljesen kiégett, utasai közül hárman a helyszínen életüket vesztették, a negyedik áldozat a kórházban halt meg. Kilenc évre ítélték, de a jó magaviselete miatt a büntetése kétharmadának letöltése után most feltételesen szabadlábra helyezik. A döntésben szerepet játszik az is, hogy a szlovák milliomosnő mindvégig példás magaviseletet tanúsított a börtönben.



Rezesová keddi szabadulását egy hosszabb procedúra előzi meg, amelyen minden rabnak át kell esnie, mielőtt maga mögött hagyja a börtön kapuját - írja a Blikk.



Az elítéltnek össze kell minden személyes tárgyát pakolnia a cellájában, majd átvonul egy úgynevezett szabadulószobába, ahol az utolsó börtönnapját tölti el. Itt teljesen egyedül van, maximum az őrökkel válthat néhány szót. Másnap reggel már csak annyi dolga van, hogy átveszi azokat a dolgait, amelyeket bevonulásakor le kellett adnia. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv is készül, ezt aláírja, majd egy őr a kapuhoz kíséri.