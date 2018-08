Ellátás

Szűkösek a készletek, várják a véradókat

A nyári hónapokban, különösen augusztusban csökken a véradások száma az év más időszakaihoz képest. Az alacsonyabb véradói aktivitás hátterében a nyári meleg, a sokakat érintő allergiaszezon, valamint a nyári szabadságolások állnak, ezért augusztusban a legnehezebb összegyűjteni a szükséges vérmennyiséget – mondta az InfoRádiónak az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.



Nagy Sándor kiemelte: a véradási kedved számos módon ösztönzik ebben az időszakban is. Augusztus elejétől megindult a telefonos toborzás is.



A szolgálat és a Vöröskereszt munkatársai igyekeznek elérni azokat az embereket, akik már adtak vért, továbbá munkahelyi véradás esetén plakáttal hívják fel a figyelmet, de e-mailben vagy SMS-ben is felkeresik a potenciális véradókat. A honlapjukon és a veradas.hu-n pedig mindenki megnézheti, hol és mikor van a legközelebbi véradási lehetőség.



Az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese hozzátette: a nyári véradókampány szeptember 2-ig tart, és sokakat, köztük olyanokat is megszólít, akik korábban még nem adtak vért. Valamivel több első véradójuk van, mint az előző évben – értékelte Nagy Sándor.



A megfelelő vérellátás biztosításához naponta 1600-1800 véradóra van szükség – emelte ki Nagy Sándor. Ha egy hétig ennél kevesebben mennek el, óvatosabban kell bánni a készlettel. Mivel most szűkös időszak van, így a tervezhető műtétek esetében mindig részletesen konzultálnak az igénylővel.



Az utóbbi években nyáron sem csökkent a tervezett beavatkozások száma, azokat ugyanolyan intenzitásban végzik, mint az év más időszakában, ezért a vérfelhasználásban nincs különbség. A sürgősségi ellátáshoz mindig külön készleteket biztosítanak – mondta az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese, kiemelve: az önzetlen véradók segítsége elengedhetetlen a beavatkozásokhoz szükséges vérigény biztosításához.