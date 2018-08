Külpolitika

Szijjártó segítséget ajánlott a genovai híd újjáépítéséhez

Fotó: KKM

Számos ponton egyezik az olasz és a magyar kormány migrációs politikája - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Rómában az MTI-nek, miután találkozott olasz kollegájával, Enzo Moavero Milanesivel.



A magyar kormány mindenkivel együttműködik, aki az illegális bevándorlás megállítását, valamint a határvédelem elsőbbségét tűzi zászlajára - közölte Szijjártó Péter.



Hozzátette: a magyar kormánynak továbbra is az az álláspontja, hogy a migránsokat nem szétosztani kell az EU-országok között, hanem meggátolni, hogy Európába érkezzenek.



Hangsúlyozta, hogy az új olasz kormány és az új olasz belügyminiszter, Matteo Salvini álláspontja a migrációs politikában számos ponton egybeesik a magyar kormányéval.



"Egyetértünk abban, hogy a kiváltó okokat kell megszüntetni, valamint világossá kell tenni, hogy Európába csak az európai szabályok tiszteletben tartásával lehet jönni, és illegálisan senki nem léphet be" - mondta Szijjártó Péter. Közölte: olasz kollegájának megerősítette a magyar kormány álláspontját, amely szerint a határvédelemnek minden egyéb kérdést meg kell előznie a migrációs válság kezelésében, és vissza kell szerezni az EU-nak azt a képességét, hogy meg tudja védeni saját határait.



Megjegyezte, Ausztrália már bizonyította, hogy a tengeri határokat is meg lehet védeni.



A Brüsszelben pénteken esedékes megbeszéléssel kapcsolatban, amelyen a tagállamok EU-ügyi felelősei egyeztetnek a kikötőkről, valamint az oda hajókkal érkező migránscsoportokról, Szijjártó Péter azt mondta, világossá kell tenni, hogy az európai kikötőkbe is csak azok léphetnek be, akik azt jogszerűen tehetik meg.



"Nem szabad engedni semmifajta zsarolásnak, sem az embercsempészek, sem az úgynevezett NGO-k nyomásának. Végre véget kell vetni annak, hogy emberek annak a biztos tudatában szállnak fel az embercsempészek hajóira Afrika partjain, hogy Európában úgyis be fogják fogadni őket" - hangoztatta.



Szijjártó Péter elmondta, hogy Matteo Salvinivel Ukrajnának a nemzeti kisebbségekkel szembeni "elfogadhatatlan" magatartásáról is beszélt. Arra kérte az olasz kormányt, támogassa Magyarországot, amely a nemzetközi fórumokat is felhasználva akarja elérni, hogy Ukrajna teljesítse nemzetközi kötelezettségeit, és "adja vissza a magyaroktól elvett jogokat".



A Genovában leomlott híddal kapcsolatban, Szijjártó Péter jelezte olasz kollegájának, hogy ha az újjáépítés bármelyik fázisában segítségre van szükség, Magyarország kész tapasztalatot és technológiát megosztani.



Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy Olaszország Magyarország negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, és a harmadik helyen áll a magyar exportpiacon, ami évi több mint 5 milliárd eurónyi magyar árut és szolgáltatást jelent.



Szijjártó Péter a katolikus törvényhozók nemzetközi hálózata szemináriuma alkalmából tartózkodott az olasz fővárosban.