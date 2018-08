Tragédia

Megvizsgálták, hazaküldték, majd összeesett és meghalt

hirdetés

„Ne izgulj, az orvos szerint ide sem tudtam volna gyalogolni, ha infarktusom lenne” – ezzel biztatta az anyukáját 2016 áprilisában Attila, miután kijött az orvosi rendelőből. Azonban épphogy elért a házuk kerítéséig, mikor összeesett és meghalt, már nem lehetett megmenteni az életét. Kiderült: refluxra kapott gyógyszert és homeopátiás nyugtatót, ám Attilának jóval komolyabb baja volt, infarktust kapott – írta a Blikk.



A férfinak egész éjjel fájt a hasa, ezért másnap lesétált a család háziorvosához. A rokonok állítása szerint már éjjel szorított a mellkasa, zsibbadt a bal karja. Refluxra kapott gyógyszert, illetve tanácsolták neki, hogy szedjen be pár homeopátiás nyugtatót. Aztán haza indult, de ez volt az utolsó sétája. A boncolás megállapította, hogy Attila halálát koszorúér-elzáródás és szívizomelhalás okozta, a kórboncnok feljelentést tett a háziorvos ellen.



A család úgy döntött, perel. Két éve temették el szerettüket. A vizsgálatok miatt több mint egy hónapot kellett várniuk a végső búcsúra



A lap elérte az ügyben érintett orvost is, aki először is részvétét fejezte ki a családnak. Mint mondta, az orvosi titoktartás miatt érdemben nem védekezhet az ügyben. Annyit elárult, hogy az általa felállított diagnózist igazolta a boncolás. Hozzátette, az még a további vizsgálatok tárgya, hogy a fiatalember halálához vezető kórok fennálltak-e a háziorvosi vizsgálat időpontjában, vagy azt követően alakultak ki. Ez utóbbi körülmény az orvos szerint az, ami miatt a nyomozó hatóságok elrendelték a beszerzett igazságügyi szakértői vélemények kiegészítését.