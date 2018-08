Személyiség

Orbán Viktor Horvátországban nyaral

hirdetés

Tavalyhoz hasonlóan ismét Horvátországban nyaral Orbán Viktor miniszterelnök. Kedd este Vis szigetére látogatott. Egy ottani étterembe is betért két barátjával, ahová maga a hely tulajdonosa fuvarozta el őket - idézi a Dnevnik cikkét a hvg.hu.



A tulajdonosa példaképének nevezte Orbánt, amiért annyira szerény a horvát politikusokhoz képest, és az is kiderült, hogy pitét és polipot vacsorázott.



Úgy tűnik, Orbán legidősebb lánya, Ráhel is Horvátországban nyaral. Ő egy használt pelenka miatt került ma a hírekbe.

Orban zadivio vlasnika konobe na Visu: ''Do±ao je skromno, bez osiguranja i pompe'' https://t.co/y65nqFcqCD putem servisa @dnevnikhr — SABINA TANDARA KNEZOVIĆ (@SABINATK) 2018. augusztus 22.

Kapcsolódó írások: Használt pelenka eldobásával vádolják Orbán Ráhelt