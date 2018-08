A szabály, az szabály?

Megrovást kapott a vizet ivó kislányra rendőrt hívó buszsofőr

Húsz percen át nem indult el a sofőr, majd rendőrt hívott, mert egy ötéves kislány ásványvizet ivott a vasárnap esti 18:10-es miskolci Auchan-járaton. 2018.08.22 07:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az esetet videóra is vették, a feltöltő szerint a menetrend szerinti járaton ráadásul kép is jelzi hogy, pet-palackból vizet inni szabad. A felvételen az is látszik, hogy a szülők odamentek a sofőrhöz és fennhangon veszekedtek vele. A buszvezető pedig tovább problémázott, majd végül rendőrt hivott a családra.



Kedden az ügyre reagált a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. is, közleményükben azt írták, hogy valamennyi járaton az utasok védelme, ruházatuk tisztaságának megóvása érdekében szigorúan tilos az étel- és italfogyasztás – a visszazárható PET-palackos kiszerelésű, nem alkoholos italok kivételével.



Erre piktogramokkal is felhívják a figyelmet. A járművezetők az utazási szabályokat megsértőket leszállíthatják – amennyiben azt megtagadják, rendőri intézkedést kérhetnek.



"...a járművezető az Üzletszabályzatban leírtak szerint, ugyanakkor nem a számára előírt, kellő udvariassággal járt el. Ezért a munkáltatótól megrovásban részesül."



Az MVK Zrt. a járművezető udvariatlan viselkedéséért az érintett családtól elnézést kér, azt azonban fenntartják, hogy a buszvezető szabályszerűen járt el - tették hozzá közleményükben.